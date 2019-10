Almoço Somese discute sobre novo parasita e nova doença descobertos em Sergipe

11/10/19 - 12:51:26

Com o tema: “Novo parasita e nova doença descobertos em Sergipe por pesquisadores do Hospital Universitário (HU)”, o Almoço Somese dessa quinta-feira, 10, recebeu como palestrante o professor, Dr. Roque Pacheco de Almeida.

O convidado é professor titular de medicina da Universidade Federal de Sergipe, pesquisador do CNPq 1C, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Inovação em Saúde, gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário/Ebserh e do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe.

Para o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, a nova descoberta realizada pelo colega orgulha o menor Estado da Federação. “Parabenizamos o Dr. Roque e sua equipe pela dedicação e empenho com que realizam o trabalho de pesquisa que é de fundamental importância para a sociedade”, comentou Dr. Aderval.

Segundo o palestrante, é uma satisfação poder compartilhar com os colegas as experiências. “Relatar sobre um tema descoberto em Sergipe, onde realizamos nossas pesquisas e atendemos os pacientes é incentivador. Os novos dados mostraram a existência de um novo parasita e, talvez, uma nova doença associada a ele”, destacou Dr. Roque.

De acordo com Dra. Zulmira Rezende, a palestra foi super interessante porque revelou que muitos casos estão sendo estudados. “Essa nova doença deve ser conhecida e tratada e é importante apresentar para os médicos terem conhecimento”, pontuou Dra. Zulmira.

Para o Dr. Saul Santos, que conhece o trabalho do Dr. Roque e o admira muito, todos estão surpreendidos com essa nova descoberta porque há um certo ceticismo em receber novas informações. “O que embasa esse trabalho são os casos clínicos que trazem problemas a serem resolvidos e temos que abordar a situação da melhor forma. Muito em breve, podemos dizer que teremos um novo parasita e nova doença para a ciência apontada aqui em Sergipe”, explanou Dr. Saul.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas