BANDIDOS TENTAM ESTUPRAR CRIANÇA DE 10 ANOS, TROCAM TIROS COM A POLÍCIA E MORREM

11/10/19 - 13:10:33

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e policiais militares desarticularam uma quadrilha responsável por invasões a chácaras e residências na zona rural do município de Salgado e regiões próximas. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira, 10, e resultou na apreensão de um adolescente e dois homens morreram em confronto.

Segundo informações do delegado Dernival Eloi, a quadrilha agia há muito tempo na localidade e o último crime aconteceu na noite desta quarta-feira, 9. Na ação criminosa, os homens invadiram uma residência, subtraíram os pertences dos moradores e tentaram estuprar uma criança de 10 anos. A criança resistiu para não ser abusada, mas eles a agrediram com golpes de facão, o que acabou ferindo a cabeça e o nariz. As vítimas foram conduzidas ao Instituto Médico Legal para realizar o exame de corpo de delito.

Durante a ação de desarticulação da polícia, dois homens entraram em confronto e acabaram por vir à óbito. Um dos criminosos mortos em confronto foi identificado como José Claudio Santana dos Santos, de 35 anos, um ex-presidiário que tinha sido liberado no mês de agosto; e o outro foi identificado como Felipe Santos de Jesus, de 18 anos.

As demais equipes policiais continuam na busca de indivíduos que continuam foragidos.

Fonte e foto SSP