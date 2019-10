Codevasf promove capacitações de produtores no estado de Sergipe

11/10/19 - 06:17:14

Famílias de produtores rurais do interior de Sergipe estão sendo atendidas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) com uma série de capacitações. Os cursos são nas áreas de corte e costura e operação de tratores. A iniciativa beneficia Ilhas das Flores, Monte Alegre de Sergipe e Itaporanga d’Ajuda. Parte dos treinamentos é realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A ação faz parte do Projeto Amanhã, iniciativa social da Codevasf que busca a inserção de jovens no mercado de trabalho.

A chefe da Unidade Regional de Desenvolvimento Territorial da Codevasf, Valdirene Cruz, explica que as capacitações reforçam as ações de inclusão produtiva realizadas pela empresa. “Esse trabalho contribui para a formação profissional de produtores e operadores de máquinas com o objetivo de promover a geração de renda e o desenvolvimento nos municípios”, afirma.

Em Ilha das Flores, a Codevasf iniciou uma capacitação em corte e costura para dez jovens do município, com duração de 40 horas-aula. O curso está sendo realizado na sede da Associação de Mulheres Pescadoras do povoado Serrão, na zona rural do município. A capacitação termina nesta sexta-feira (11).

Também foi iniciado um curso de corte e costura no município de Monte Alegre de Sergipe, com aulas ministradas pelo Senar e duração de 80 horas-aula.

As capacitações em Ilha das Flores e em Monte Alegre de Sergipe são realizadas com máquinas adquiridas pela Codevasf por meio da execução de emendas parlamentares e fornecidas aos municípios.

Em Itaporanga d’Ajuda, está sendo realizado um curso de operação de tratores agrícolas, com carga horária de 40 horas-aula. O treinamento é uma parceria entre a Codevasf, o Senar e a prefeitura local. Além de participantes de Itaporanga d’Ajuda, a capacitação conta com alunos dos municípios de Estância, Itabaianinha e Laranjeiras.

Assessoria de Comunicação da Codevasf