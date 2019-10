Decisão do TRE/SE: vereador afirma que não há o que comemorar

11/10/19 - 09:24:52

A decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TER) de cassar o mandato da deputada estadual Diná Almeida, do Podemos, tem repercutido no município de Tobias Barreto desde a quinta-feira (10). Isso porque, enquanto a oposição comemora a decisão, o grupo do prefeito Diógenes Almeida promete recorrer.

No meio de tudo isso, está a população tobiense, ciente de que, com a decisão, o município perde força política. O prefeito do município, Diógenes Almeida, MDB, disse que só se pronuncia sobre seu pedido de inelegibilidade e cassação do mandato de sua esposa, Diná, após os embargos de declaração no TRE/SE.

“E o clima em Tobias é de muita tristeza, pois o município pode perder força no cenário político sergipano por conta de uma ação despropositada da oposição. Mas Diógenes e Diná seguem firmes e fortes em seus mandatos, trabalhando como sempre. Até porque a decisão final só virá bem lá na frente, após o TSE se pronunciar”, diz o vereador Toinho Barreto.

Da assessoria