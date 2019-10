Edvaldo autoriza obras nos loteamentos Santa Catarina, Isabel Martins e Guarujá

“Esta é uma obra que tem um sentido maior, especialmente porque trará dignidade às famílias que tanto sonharam com este momento”. Foi com esta afirmação que o prefeito Edvaldo Nogueira deu início, na manhã desta quinta-feira, 11, a nova leva de ordens de serviço para a execução de projetos estruturantes na capital sergipana. O gestor municipal autorizou a infraestrutura dos loteamentos Isabel Martins, Guarujá e Santa Catarina, todos localizados no bairro Soledade, zona Norte, acendendo a esperança de milhares de famílias. Este é mais um compromisso de Edvaldo com os aracajuanos que se torna realidade, resultado de um investimento de mais de R$ 4,5 milhões para infraestrutura completa de 20 ruas.

“Vocês não imaginam a minha alegria em poder autorizar uma ordem de serviço que vai melhorar a vida de todas as pessoas que moram neste local. Durante a minha campanha, fiz uma carreata e passei por aqui, quando pude ver todas as obras que realizei na minha outra gestão. Senti uma imensa felicidade, mas ao mesmo tempo, fiquei triste por não ter conseguido fazer cinco obras em localidades extremamente importantes: Moema Mary, Jardim Bahia, Porto do Gringo, Rosa do Sol e esta região”, afirmou o prefeito.

Em seu discurso, Edvaldo lembrou que para melhorar a vida da população da Zona Norte, conta com os recursos da emenda impositiva da bancada federal de R$ 63 milhões. Na oportunidade, ele voltou a agradecer ao ex-deputado federal André Moura, que na condição de líder do governo federal, conseguiu liberar a verba. “Quando retornei à Prefeitura, fui em Brasília e consegui liberar R$ 63 milhões com a ajuda do ex-deputado André Moura, que foi meu adversário da eleição, mas me estendeu a mão. Sou agradecido a quem me ajuda. Onde ele estiver, o agradecerei, assim como agradeço a todos os deputados federais, senadores e aos vereadores da nossa cidade que foram importantes nesta conquista”, salientou.

Com estas novas obras, cujas ordens de serviço serão assinadas ao longo deste mês, destacou Edvaldo, ele se torna o prefeito que mais investiu na Zona Norte da capital. “Enfrentamos os problemas e estamos colhendo os frutos do nosso trabalho. Na próxima semana, darei mais ordens de serviço. Com exceção do loteamento Copacabana, pelo qual eu estou lutando para conseguir recursos, todas as áreas da zona Norte estarão drenadas e pavimentadas. Serei o prefeito que mais trabalhou pela zona Norte. Estou muito feliz, porque tenho trabalhado na cidade inteira, mas como foco preferencial nas comunidades que mais precisam e que estamos transformando”, afirmou.

“Mais do que um sonho”

A dona de casa Maria Rita da Conceição Silva, que reside na área há dez anos, estava muito emocionada com a autorização da obra. “É uma maravilha, mais do que um sonho. Todos nós esperamos muito por esta obra. É muito importante, pois vivemos muitas dificuldade. Agora nossa casa e nosso bairro vão valorizar. Dá vontade de chorar de alegria, pois nossa vez chegou”, disse.

Da mesma forma, o aposentado José Carlos Santos, que mora no bairro desde 1982, lembrou que o sofrimento na região é antigo. “Muita poeira, lama, dificuldade de acesso de carros e ambulâncias. A nossa esperança com esta obra é total. A gente acredita que esta benfeitoria vai melhorar tudo”, declarou.

Liderança da comunidade, o vereador Fábio Meirelles afirmou que havia uma descrença da comunidade em relação à obra. “As pessoas desejavam, mas diziam que a obra nunca seria feita. Aí vem o prefeito Edvaldo Nogueira, mesmo recebendo a prefeitura com toda a dificuldade, manteve sua determinação e compromisso com a população mais carente. Edvaldo fez o projeto, anunciou que viria realizar a obra e hoje está aqui assinando a ordem de serviço. Estamos muito felizes, é um presente que jamais esqueceremos”, ressaltou.

O projeto

A obra de infraestrutura dos loteamentos inclui serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as ruas: C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J. Esta obra terá impacto positivo na diminuição do material que obstruía a drenagem da avenida Euclides Figueiredo.

“A prioridade da gestão do prefeito Edvaldo Nogueira é dotar de infraestrutura as localidades que ainda não possuem drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação. E como consequência, além de melhorar a vida dos moradores destas ruas, tem impacto positivo na avenida Euclides Figueiredo, pois a lama desta localidade acaba sendo carregada para o sistema de drenagem da avenida, criando obstruções e os alagamentos. Com esta obra, isto não vai ocorrer mais”, destacou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, Sérgio Ferrari.

Estiveram presentes na solenidade o deputado federal Fábio Mitidieri, o deputado estadual Adailton Martins, o ex-deputado federal Adelson Barreto, os vereadores Fábio Meireles, Isac Silveira, Gonzaga, Bigode, Zezinho do Bugio, Camilo Lula, Soneca, além dos secretários e da população.

