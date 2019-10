Empresa promove capacitação de corretores para melhor comunicação com a clientela

11/10/19 - 13:31:57

Localizado no coração do conjunto Eduardo Gomes, o Porto Poxim é o mais novo empreendimento da Laredo Urbanizadora, um loteamento aberto com toda a infraestrutura necessária para proporcionar bem-estar, comodidade e mobilidade aos futuros moradores. Sempre primando pelo atendimento aos clientes, a empresa realizou, na noite de terça-feira, 8, um meeting para corretores de imóveis, ministrado por Paulo Toledo, da CIA Lançamentos Imobiliários, com o intuito de passar orientações sobre valores e condições de financiamento de seu mais novo empreendimento na Grande Aracaju.

“Temos o objetivo de capacitar os corretores sobre o produto Porto Poxim, para que tenham uma única linguagem na forma de se comunicar com os clientes, e trazer informações sobre o mercado imobiliário e suas mudanças. A CIA é maior especialista do Brasil em lançamentos. Retornamos agora ao estado com essa parceria com a Laredo para poder fazer um grande sucesso que, com certeza, será o Porto Poxim”, afirmou Paulo Toledo, especialista em treinamento da CIA.

Durante o evento, a CIA trouxe também informações sobre o grande evento que será realizado pela Laredo no dia 26 deste mês, no Distrito Industrial de Aracaju (DIA), para as vendas dos lotes do Porto Poxim. “A expectativa é receber cerca de duas mil pessoas. Hoje passamos as informações para que tenhamos toda a equipe envolvida, motivada e levando ao cliente a informação correta a respeito deste empreendimento, que vai marcar o mercado imobiliário. Um produto econômico, com preços acessíveis, mas com alta qualidade”, detalhou Toledo.

O diretor-técnico e sócio da Laredo, Paulo Machado, ressaltou que a inovação sempre esteve presente nos produtos da incorporadora em seus 21 anos de história. “E com o Porto Poxim não será diferente. Vamos entregar este loteamento aberto com toda a infraestrutura necessária, contando inclusive com internet, associação de moradores, entre outros benefícios. No tocante à comercialização, a gente vai fazer um formato inédito de parcelamento com um sinal muito baixo e parcelado. Agradecemos o apoio de todos os corretores que estarão conosco neste grande empreendimento”, disse.

Corretores entusiasmados

A corretora de imóveis Yasmin Andrade participou do meeting e aprovou a forma com que a Laredo se comunica com os profissionais. “Importante a clareza que a incorporadora prefere trabalhar com os corretores e, consequentemente, passar para os clientes que pleiteiam essa compra. Esse empreendimento para mim foi uma surpresa, pois a Laredo estava acostumada com o alto padrão e fazer um projeto com a qualidade da empresa para um público econômico é de suma importância. Tenho certeza que será um sucesso”, salientou.

Para Rodrigo Calfa, diretor da Century Imobiliária, a palestra foi relevante, pois preparou toda a equipe para transmitir as informações aos clientes na comercialização do empreendimento. “É mais uma etapa para promover o sucesso desse lançamento que vem para quebrar o paradigma do mercado imobiliário sergipano. O Porto Poxim é um divisor de águas no mercado que traz para o público de renda um pouco mais baixa a possibilidade de customizar sua moradia e viver com uma maior qualidade. A Laredo traz todo a expertise para o mercado popular, com parcelas acessíveis e condições fantásticas”, destacou.

Mais informações sobre o empreendimento no site: https://www.portopoxim.com.br/

Fonte e foto Âncora Adm Comunicação