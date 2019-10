FALTANDO MAIS DE UM ANO PARA CONCLUIR MANDADO, VICE-REITOR DA UFS RENUNCIA

11/10/19 - 06:57:40

A renúncia aconteceu nesta quinta-feira, 10, com uma carta publicada por Iara Maria. Segundo bastidores, a decisão da professora deixou o reitor Ângelo Roberto surpreso, já que ainda falta 1 ano e 1 mês para conclusão do mandato, e com isso, há uma expectativa muito grande de quem será indicado pelo reitor para assumir o cargo.

Vale ressaltar que, por decreto, Ângelo Roberto pode nomear um professor, mas já há especulações de que o novo vice-reitor poderá ser Mário Adriano ou Alaíde Hermínia.

Veja na íntegra, a carta escrita pela ex- vice- reitora, Iara Maria Campelo;

Estimados diretores e vice. A vida tem momentos que impõe uma tomada de posição dolorida que mexe muito com a história de vida! Pois é, acabo de me APOSENTAR.

Foi uma decisão difícil mas frente ao momento político, de desmonte da história construída, não quis ficar na fragilidade da incerteza! Bem, decidi também não permanecer no cargo de Vice reitora.

A razão dessa decisão foi não colocar a UFS e eu mesma, em estado de vulnerabilidade. Permanecer vice reitora aposentada geraria desgastes, desnecessários, no final de uma caminhada acadêmica. O Momento é frágil! Quero agradecer a todos a parceria e compartilhamento efetivados na nossa gestão. Como disse a Ângelo continuamos juntos nos nossos trabalhos.

Quero continuar contribuindo em todos os projetos em desenvolvimento. Nesse sentido contínuo na parceria com a SEMAC.

Espero que compreendam minha ausência na reunião da sexta. A semana foi difícil! A cirurgia me abateu e a mudança de vida me emocionou muito! Mas SOMOS todos UFS.

Grande abraço.

Currículo da vice-reitora

Iara Maria Campelo Lima é natural de Itabaianinha, Sergipe, graduada em Pedagogia pela UFS, com especialização em Psicopedagogia pela Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de Aracaju, possui mestrado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). É professora adjunta e diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) da UFS.

*O Portal SE Notícias recebeu a informação com exclusividade, que Iara Maria Campelo, que era vice-reitora da Universidade Federal de Sergipe, renunciou o cargo.

Fonte: SE Notícias