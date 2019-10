Feira de Sergipe voltará a ser realizada em 2020; inscrições abertas

11/10/19 - 15:53:37

Inscrições para seleção de artesãos estão abertas até o dia 23 de outubro

A Feira de Sergipe, a maior vitrine para artesanato local, está de volta. O evento, que se consolidou como um importante espaço para a divulgação do trabalho de centenas de artesãos e das mais diversas manifestações culturais, será realizado entre os dias 14 e 26 de janeiro de 2020, desta vez em um novo espaço, o Parque da Sementeira.

Para selecionar os profissionais que irão expor os seus produtos na XVIII edição da Feira, o Sebrae lançou um edital nesta sexta-feira, 11. Serão destinadas 125 vagas destinadas a artesãos, inclusive microempreendedores individuais. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 23 de outubro no site www.feiradesergipe.com.br

Podem participar do processo maiores de 18 anos, residentes no estado de Sergipe e cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB), com Carteira Nacional dentro do prazo de validade. Os candidatos devem preencher um formulário de inscrição e anexar os documentos, além de apresentar fotos que representem o tipo de artesanato que pretendem comercializar.

O julgamento das propostas será feito por uma comissão formada por dois colaboradores do Sebrae, além de um consultor e um representante de instituições parceiras da entidade. Entre os critérios de avaliação que serão analisados estão a referência à cultura popular, criatividade, linguagem própria, tradição, expressão contemporânea, inovação e consciência ambiental.

A lista provisória com os nomes dos artesãos selecionados, por ordem de classificação, bem como a lista dos excedentes será divulgada no dia 04 de novembro. Havendo recursos, após o julgamento respectivo, será divulgada no dia 18 de novembro a lista definitiva, na página eletrônica do Sebrae, contendo os nomes dos classificados, por ordem de pontuação.

Todas as informações referentes ao edital estão disponíveis no site www.feiradesergipe.com.br. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 0800-570-0800.

Feira de Sergipe

Realizada pelo Sebrae, a Feira de Sergipe busca difundir o artesanato, a cultura e os pequenos negócios do Estado, criando um ambiente favorável para os empreendedores divulgarem e comercializarem seus produtos, além de garantir uma alternativa de entretenimento para sergipanos e turistas.

Além dos 125 estandes de artesanato, o evento também contará com espaço kids, praça de alimentação e palco para shows.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria