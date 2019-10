Fórum Nordestino da Bicicleta acontecerá de 18 a 20 de outubro em Aracaju

11/10/19 - 13:17:52

De 18 a 20 de outubro, Aracaju sediará o Fórum Nordestino da Bicicleta 2019. O evento contará com a participação de coletivos e organizações que promovem a bicicleta como meio de transporte e a mobilidade ativa. O Fórum, que está em sua 4ª edição, acontecerá na Bike Beach, localizada na Avenida Santos Dumont, 434, Passarela do Caranguejo. O evento é gratuito e aberto para todas as pessoas.

O evento contará com uma vasta programação, com palestras, debates, apresentação de trabalhos sobre a ciclomobilidade e atividades culturais. “A nossa ideia é fortalecer ainda mais o uso da bicicleta como meio de transporte. O número de ciclistas no país aumentou muito nos últimos anos e é fundamental realizar um debate permanente como esse”, destacou Luciano Aranha, representante da ONG Ciclo Urbano.

A realização do Fórum, de acordo Luciano, visa chamar a atenção para a necessidade da criação de uma infraestrutura urbana que viabilize a mobilidade sustentável, assim como políticas públicas capazes de promover deslocamentos rápidos, além de eficientes e comprometidos com o meio ambiente e a saúde coletiva. “Muito mais do que levantar a bandeira do planejamento cicloviário e das ações de educação para o trânsito, o evento, mostra um amadurecimento das nossas ideias”, destaca.

Na visão do representante da Ciclo Urbano, Luciano Aranha, a importância da bicicleta de fato cresceu ao olhar dos planejadores urbanos, mas está muito aquém das suas possibilidades. “Em Aracaju, por exemplo, vemos que ainda estamos enfrentando um enorme desafio. Daí a importância de eventos como o Fórum, que reforça o que já é perceptível. A sociedade clama por uma nova cultura da mobilidade, que dê prioridade a formas de circulação coletivas, a pé e de bicicleta integrando em rede os diversos modos de transportes, garantindo a acessibilidade segura e confortável a todos os pontos da cidade”, acrescenta.

Inscreva-se gratuitamente: http://bit.ly/fnebici2019

Quando: 18, 19 e 20 de Outubro

Onde: Bike Beach @Bikebeach – Avenida Santos Dumont, 434, Passarela do Caranguejo – Atalaia – Aracaju – Sergipe.

Programação

Sexta-feira

19h – Abertura do FNEBici com apresentação da história do fórum, e perspectivas com representantes das cidades que sediaram o evento

21h – Karaokê: Ki-karro- o-kê (Ameciclo) e Ciclocine (Cicloação)

Sábado

9h – Roda de conversa

9h50 – Lançamento da plataforma Ciclomapa – UCB

10h40 – Intervalo

11h – Eu circulo, tu circulas, nós circulamos: Desafios para uma cidade ativa – Heloisa Diniz de Rezende e Ricardo Mascarello

12h30 – Almoço

14h – Oficina do Sonho à realização – parte 1

15h30 – Alleycats – corrida

16h – Oficina do Sonho à realização – parte 2

19h – Bicicletada cultura e festa

Domingo

10h – Assembleia FNEBici na Cinelândia

Da assessoria