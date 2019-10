Ginastas sergipanas conquistam medalha de prata no Campeonato Brasileiro

No período de 22 a 28, Maria Flávia, Sofia Luce e Josefina Eloá participam do Sul-Americano no Peru

As ginastas sergipanas Sofia Luce Carvalho, do Colégio Santa Chiara, e Maria Clara Carvalho Fabri, do Colégio Jardins, conquistaram medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, ocorrido em Brasília – DF, de 2 a 6 de outubro. Maria Clara conquistou a prata no aparelho maças, categoria Juvenil nível 2, além de ter sido finalista nas provas de fita e corda. Já a atleta Sofia Luce, da categoria Pré-Infantil, conquistou a prata no aparelho cordas, também sendo finalista no aparelho arco.

Dessa forma, as ginastas da equipe conduzida pela técnica Iracema Alves são as únicas medalhistas sergipanas e melhores qualificadas por equipe do Nordeste. Entre as finalistas, também estiveram as atletas Josefina Bezerra, da categoria Pré-Infantil, e Maria Flávia Britto, categoria Juvenil nível 1, ambas do Colégio Jardins.

A equipe conquistou, ainda, a quinta colocação por equipe na categoria Pré-Infantil, com Ana Sofia Lessa, Sofia Luce e Josefina Bezerra. Já na categoria Juvenil, as o Colégio Jardins conquistou a quinta colocação por equipe com as atletas Maria Clara Fabri, Maria Flávia Britto, Bruna Aragão, Ingrid Luiza, Maria Clara Freitas e Ana Luiza.

Sul-Americano

Ainda neste mês de outubro, de 22 a 28, três ginastas sergipanas representarão o Brasil no Campeonato Sul-Americano, que acontecerá em Lima, no Peru. Elas integrarão a seleção brasileira individual, com Maria Flávia Britto, e de duplas, com Sofia Luce Carvalho e Josefina Eloá Bezerra.

