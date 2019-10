GOVERNO DO ESTADO EMITE NOTA SOBRE A SITUAÇÃO DOS RIOS POR CONTA DO ÓLEO

11/10/19 - 15:24:24

O óleo que apareceu em toda a costa do estado de Sergipe tem causado problemas e preocupações, isso porque os pescadores já encontraram mancha de óleo que surge em vários pontos do Rio Sergipe em Aracaju e no município de Barras dos Coqueiros. Os pescadores dizem que a pesca já está comprometida na região, e segundo eles, as redes de pesca e os peixes apresentam óleo.

Por conta dessa situação, o Governo de Sergipe, por meio do Gabinete de Crise, reunido nesta sexta-feira (11), na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), informa as medidas adotadas pelo Executivo Estadual durante surgimento da substância oleosa no litoral do Nordeste:

Sobre a pesca, o governo informa que está sendo feita coleta e monitoramento da qualidade do pescado, com envolvimento dos órgãos públicos estaduais: Secretaria de Estado da Agricultura Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa-SE), Instituto Tecnológico de Pesquisas do Estado de Sergipe, (IPTS) e diversos laboratórios do estado. Este monitoramento é feito periodicamente para fornecer um parecer preventivo para avaliação da qualidade do pescado para consumo.

Quanto a balneabilidade, a informação da Sedurbs é que a análise da água, feita periodicamente pela Administração Estadual de Meio Ambiente (Adema), atesta para balneabilidade, no entanto recomenda aos banhistas que evitem o contato com as manchas de óleo presentes no litoral.

Quanto ao consumo de água, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), informa que vem monitorando a qualidade da água para consumo humano em todos os locais de captação de água e, até o momento, não há risco de contaminação. A Companhia, inclusive, colocou preventivamente barreiras de proteção nos locais de captações de água.

A secretaria informa ainda que o processo de limpeza, de retirada das manchas de óleo permanece sendo feito diariamente em toda a extensão do litoral sergipano por equipes das prefeituras de municípios atingidos, a exemplo de Aracaju e Barra dos Coqueiros e por cerca de 20 colaboradores da Petrobras. O material recolhido é enviado para uma unidade da Petrobras em Carmópolis, chamado Alto do Jericó.

Por fim, o governo diz que tem articulado com os municípios, continuará permanentemente vigilante quantos aos impactos da presença das manchas de óleo na foz dos rios que cortam o estado, inclusive na próxima segunda-feira, 14 de outubro, uma equipe técnica do Gabinete de Crise, irá percorrer a foz do Rio Sergipe, saindo da Barra dos Coqueiros.

Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

Munir Darrage