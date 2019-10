Mandatos por um fio

11/10/19 - 08:08:37

O Tribunal Regional Eleitoral tem se revelado o terror dos políticos sergipanos. Quer um exemplo? Dos eleitos em 2018 que sentaram no banco dos réus do TRE, apenas os deputados estaduais Ibrain Monteiro (PSC) e Rodrigo Valadares (PTB) foram absolvidos. A mesma sorte não tiveram o governador Belivaldo Chagas (PSD), sua vice Eliane Aquino (PT), o deputado federal Bosco Costa (PR) e os estaduais Talysson de Valmir (PR) e Diná Almeida (Podemos). Os cinco foram cassados sob a acusação de abuso do poder político e econômico na última campanha eleitoral. Todos juram inocência e prometem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral contra as condenações, porém até que sejam novamente julgados permanecerão com os mandatos por um fio. No fundo, o rigor dos julgadores tem feito a alegria de muita gente, em especial dos adversários do governador e dos suplentes dos deputados, pois, como diz o ditado popular, morre o cavalo pro bem do urubu. Danôsse!

Sem vice

A vice-reitoria da Universidade Federal de Sergipe está vaga. É que a professora Iara Maria Campelo decidiu se aposentar e, por conseguinte, renunciar ao segundo cargo mais importante da UFS. Ela explica que optar pela aposentadoria foi uma decisão difícil, “mas frente ao momento político, de desmonte da história construída, não quis ficar na fragilidade da incerteza”. Uma pena!

Fora do ar

A troca de equipamentos para melhorar a qualidade da transmissão tirou do ar a rádio Liberdade/AM. A direção informa que todos os esforços estão sendo feitos visando restabelecer o sinal o quanto antes. Fundada em 1953, pelo empresário Albino Silva, a Liberdade/AM é a segunda emissora mais antiga de Sergipe, ficando atrás apenas da rádio Aperipê, instalada em 1939, pelo governo de Sergipe. Ah, bom!

Boca de siri

E o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) não quer conversa com João Tarantela, fundador do PSL em Sergipe. Procurado pelo site Primeira Mão, o petebista também não quis falar sobre as duras críticas que o bolsonarista lhe tem feito: “Sem comentários”, disse. O empresário Tarantela acusa Valadares de aproveitador e de querer controlar o PSL em Sergipe. Pelo visto, esta briga promete novos e emocionantes rounds. Vixe!

Deram bolo

O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM), não deu as caras, ontem, em Aracaju. Convidado como palestrante do fórum regional das empresas de asseio e conservação, o moço deixou a plateia a ver navios. Preferiu avionar para Roma, onde assistirá, domingo agora, a canonização de Irmã Dulce, a Santa dos pobres. O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, outro ilustre convidado do mesmo fórum, também deu bolo. Marminino!

Compras online

Os homens são responsáveis por 52% das transações realizadas na internet. Pesquisa do Instituto Marplan mostra que, apesar do crescimento do poder de compra da classe C, as classes A e B ainda são maioria nas compras eletrônicas, com 72%. Quanto ao nível de escolaridade, 48,1% dos compradores online possuem nível superior incompleto. Os compradores gostam de tecnologia, funcionalidade e praticidade. Aff Maria!

Petição de miséria

Recém-empossado, o novo superintendente do Incra em Sergipe, Udo Gabriel Vasconcellos, está se virando nos trinta para arrumar a casa. O corte no orçamento fragilizou as ações do Instituto, que também sente a falta de pessoal, provocada pelas aposentadorias de técnicos preocupados com as maldades embutidas na reforma da Previdência. Não fossem estes percalços, Udo Gabriel ainda está quebrando a cabeça para pagar dívidas com terceirizados e prestadores de serviço. Crendeuspai!

Bem na fita

No último quadrimestre, a receita da Prefeitura de Aracaju cresceu 9,1%, percentual bem maior do que o aumento de 5,1% da despesa. A boa nova foi dada à Câmara de Vereadores pelo secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos. Nitinho Vitale (PSD), presidente do Legislativo, lamentou a ausência da oposição na sessão plenária: “Eles criticam o prefeito, mas se recusam a conhecer o crescimento real da receita e os avanços promovidos pela administração”, reclamou. Homem, vôte!

Detalhe esquecido

A Prefeitura de Itabaiana se apressou em divulgar nota oficial informando que as possíveis fraudes em licitações, investigadas pela Polícia Federal, ocorreram na gestão interina da vice-prefeita Carminha Mendonça (PSC). A nota deixou de revelar, contudo, que a distinta assumiu a Prefeitura porque o titular Valmir de Francisquinho (PR) tinha sido preso e afastado do cargo, sob a acusação de ter metido a mão grande nos recursos do matadouro municipal. Misericórdia!

Fique rico

Tá quebrado e devendo a Deus e ao mundo? O blog tem uma solução prática: jogue na Mega-Sena e ganhe a ninharia de R$ 30 milhões. Por conta do feriado deste sábado, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, o próximo sorteio da Mega será segunda-feira. Na próxima semana haverá três concursos: na segunda, quarta e sábado. Ah, se Deus desse asa a cobra!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal A Estância, em 6 de novembro de 1951.