NAT e Coopeds recrutam mais 20 Técnicos em Enfermagem

11/10/19 - 14:28:20

A seleção será para vagas de atuação em ‘home care’ (atendimento domiciliar)

No próximo dia 15 de outubro, o Núcleo de Apoio ao Trabalho da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho (NAT/Seit), em parceria com a Cooperativa Domiciliar Sergipana (Coopeds), realiza nova seleção para Técnicos em Enfermagem. A partir das 07h, serão distribuídas 30 senhas e, ao final, 20 técnicos serão selecionados. Em paralelo, também serão ofertados serviços de aferição de pressão arterial, cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) e testes de glicemia para todo o público.

Segundo a gerente de Intermediação de Mão de Obra do NAT, Éricka Menezes, a seleção será para vagas de atuação em ‘home care’ (atendimento domiciliar). “E para que o cadastro seja feito no NAT Matriz ou em qualquer outro Núcleo do Estado, é necessário que os usuários e os outros candidatos apresentem um documento de identificação com foto, carteira de trabalho, o currículo, comprovante de residência, e no caso específico de enfermagem, é necessário levar certificado de técnico”, completou.

A enfermeira e coordenadora do Coopeds, Izabela Andrade, ressalta a importância de trazer os documentos devidamente solicitados e dentro das regras estipuladas pela comissão de seleção. “É importante lembrar aos técnicos que eles só podem adentrar à Cooperativa se tiverem com a carteira do Coren, ativa e dentro da validade. Não aceitamos técnicos que não estejam com a carteira do Conselho em dia. Lembramos também, que experiência é um dos pré-requisitos para a contratação, mas a depender do técnico, se ele não tiver experiência, nós fazemos uma avaliação e verificamos se este técnico está apto para começar a trabalhar.”, pontuou.

De início, o candidato é submetido a uma prova teórica e, caso seja selecionado, é chamado para uma conversa, abordando especificidades sobre procedimentos. Já na quarta-feira, 16, será iniciado o treinamento com os candidatos selecionados. Depois, o candidato passa por uma prova prática para por em exercício os assuntos aprendidos. Para os candidatos que não forem selecionados nesta etapa, novas oportunidades de recrutamento e contratação serão lançadas posteriormente pelo NAT, que fica localizado na Rua Santa Luzia, 680 – bairro São José, Aracaju.

Foto: Pritty Reis/ SEIT