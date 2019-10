O Nordeste vai à Europa

Estados do Nordeste começam a andar com “as próprias pernas”. Podem deixar as “muletas”, mas ainda falta muito. Precisam ganhar mais musculatura e atuar de forma independente e sem a eterna dependência do Governo Federal. O Nordeste unido terá força econômica suficiente para libertar o seu povo das amarras de Brasília. Não se trata de ufanismo, mais de uma visão ampla sobre o que começa a acontecer na região, com a unidade dos seus governadores, através de um consórcio que começa a agir firme junto a empreendedores, inclusive estrangeiros.

Os governadores de mandatos anteriores cometiam o erro da concorrência entre eles à busca da instalação de empresas nos seus Estados. Ganhava aquele que desse melhores condições para conquistar indústrias de médio e grande portes, através de vantagens, principalmente com a dispensa do pagamento de impostos, como o ICMS. Geralmente o prazo de isenção era de dez anos.

Espertos, as grandes empresas deixavam os Estados e se instalavam em outros, exatamente quando estavam próximos ao fim do prazo. A tática era negociar novas dispensas. Em outras palavras: não pagavam nada. A única vantagem era proporcionar empregos diretos e indiretos a trabalhadores da região em que atuavam.

O Consórcio do Nordeste não deve acabar integralmente com essa concorrência para atrair investidores. É natural que aconteça. Mas deve reduzi-la dentro de um acordo amplo em que todos saiam ganhando. Só o entendimento e a unidade fazem bem, dentro de um contexto amplo de amparar os cofres públicos, com a compra em conjunto de alguns produtos, que se tornam mais baratos pela quantidade adquirida.

De 15 a 29 de novembro, os nove governadores do Nordeste viajam à Europa, para expor seus Estados a empresários e países que pretendam investir na região. Vão à França, Alemanha, Bélgica, Itália e Espanha. Serão recebidos por presidentes e primeiros ministros, à exceção da Itália, onde estarão no Vaticano com o Papa Francisco. Terão encontros com investidores e vão expor potencialidades de cada Estado para atrair investimentos.

Sergipe, por exemplo, vai oferecer infraestrutura, energia e turismo ao empresariado dos países que o grupo vai visitar. A principal oferta será no campo da energia, principalmente através do gás abundante no litoral do Estado, assim como a condição para aplicação nas energias solar e aeólica. Todos os integrantes do Consórcio do Nordeste já enviaram equipe técnica à Europa, contratada pelos nove paises, que faz estudos que facilitarão os contatos com investidores europeus.

Mas há também projetos futuros. No próximo ano, os governadores do Nordeste vão à China, para contatos econômicos e financeiros que sirvam a todos os Estados. Esse tour que se inicia no próximo mês será a primeira experiência conjunta dos governantes de Estados da região no exterior, com o objetivo de levar potencialidades e atrair investimentos, que podem trazer o desenvolvimento real de uma área que antes não trabalhava em conjunto, para a libertação de um povo que ainda pena com a terrível indústria da seca, preconceitos, além da fome e miséria absoluta.

Fábio sobre Jackson

O presidente regional do MDB, deputado Fábio Reis, disse ontem que fala todas as semanas com o ex-governador Jackson Barreto e que ele nunca falou em deixar o partido.

*** Fábio diz que Jackson é fundador do partido em Sergipe e importante para o MDB, inclusive por sua história dentro da legenda.

*** Disse ainda que se houvesse qualquer sinal de JB querer sair do MDB “nós faríamos tudo para mantê-lo no partido”.

Não existe isso

O presidente regional do PT, deputado federal João Daniel, informou que não existe qualquer movimentação para uma filiação do ex-governador Jackson Barreto na legenda: “não existe isso”, disse.

*** Segundo Daniel, “nem Jackson e nem o PT falaram nesse assunto”.

Mantém silêncio

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) evita falar sobre troca de partido, embora já tenha demonstrado insatisfação com os rumos da sigla neste momento de mudanças no Diretório Nacional.

*** A frase mais direta que JB já disse foi: “se Lula for solto, troco de partido e disputo as eleições de 2022”.

Reunião da bancada

A bancada federal de Sergipe em Brasília, que conta com 11 parlamentares, reúne-se terça-feira, para discutir emendas ao orçamento de 2020.

*** O Governo sugere emendas para Saúde, Segurança Pública e Infraestrutura. Apesar de somar maioria, tem parlamentar que implica com o Governo, o que é democrático.

Disputa a Câmara

O radialista Jailton Santana é pré-candidato a vereador de Aracaju, mas ainda não definiu por qual legenda. Jailton vem mantendo “uma boa conversa com o pessoal do PSC”.

*** O radialista, que é ex-vereador, tem pretensão de filiar-se ao PSC, mas ficou de analisar a posição do partido em relação ao majoritário.

Uso do WhatsApp

Um prefeito de cidade de médio porte em Sergipe, não viajou a Brasília para tentar emendas para o seu município. Garante que essas visitas são melhores para alguns deputados.

*** Parlamentares que chegaram para este mandato usam bem o WahtsApp: “expõem fotos dos prefeitos com eles, fazem a média e não resolvem nada”.

Sonho sobre óleo

O engenheiro Marcos Trindade, especialista em gestão ambiental, diz que sonhou que o derramamento de óleo, no litoral nordestino, “foi um crime premeditado com o objetivo político de comprometer especificamente a economia e cadeia de negócios do turismo de Estados do Nordeste”.

*** Acrescenta que “essa seria a forma de forçar governadores nordestinos a pedir ajuda ao Planalto. Quanto aos desdobramentos, reflexões e avaliações deixo por conta de cada um”.

Tomada por manchas

O litoral de Pacatuba, na região do baixo São Francisco, está tomado por manchas de óleo. São 27 quilômetros de praias poluídas. Uma equipe pequena da Petrobrás atua para contê-las.

*** Preocupado, o prefeito Alexandre Martins colocou uma equipe da Prefeitura para ajudar na limpeza da área. Martins se colocou à disposição para colaborar no que for preciso.

Política em Estância

O ex-prefeito de Estância, Ivan Leite (Republicanos), negou conversas para decidir sobre participar da mesma chapa de 2016, com Gilson Andrade a prefeito e Adriana Leite para vice.

*** Disse que um grupo aliado a ele defende a reeleição da chapa, mas tem que sugira o nome dele (Ivan) a prefeito, ao lado de sua mulher, a vice Adriana Leite. Essa chapa é a menos provável, “mas não impossível”.

*** Mas também tem grupo que gostaria de ver Adriana Leite candidata a prefeita, tendo como vice a vereadora Chica do Fato, a única mulher na Câmara. Também tem quem defenda Acriana com padre Alberto para vice.

Sobre escola militar

Um pequeno mal estar: Ivan Leite defende a construção de uma escola cívico militar em Estância, construída pelo Governo Federal. O último dia de adesão para instalação dessa escola é hoje.

*** O prefeito Gilson Andrade (sem partido) teria se declarado contra, baseado na coordenação pedagógica da Secretaria de Educação do Município.

É perda grande

Ivan acha que caso o município não faça a adesão “é uma perda grande para Estância, porque seria boa a instalação da Escola Militar, que serviria de mais opção para os estudantes”.

*** – Antidemocrático é ser contra a instalação da escola, apenas por questões ideológicas, disse o ex-prefeito.

Oposição sem noção

Comentário de um vereador por Tobias Barreto: o fato do deputado Dilson de Agripino (Cidadania), ter movido três ações contra a também deputada Diná Almeida (Pode), ambos com base eleitoral em Tobias, depõe contra ele.

*** – É que não pega bem um político apostar no enfraquecimento de seus adversários a partir da perda de força política de uma cidade inteira, como é o caso, disse.

Vai falar depois

O vereador disse ainda que o prefeito de Tobias, Diógenes Almeida (MDB), só vai se pronunciar sobre seu pedido de inelegibilidade e cassação do mandato de Diná (sua esposa), após os embargos de declaração no TRE/SE.

*** – O clima em Tobias é de muita tristeza, pois o município pode perder força no cenário político sergipano por conta de uma ação despropositada da oposição, falou.

*** E continuou: “Mas Diógenes e Diná seguem firmes e fortes em seus mandatos, trabalhando como sempre. Até porque a decisão final só virá bem lá na frente, após o TSE se pronunciar. Até lá, segue o jogo”!

Um bom bate papo

Dados pessoais – Governo cria cadastro com dados pessoais de todos os brasileiros. Base de dados começará com CPF.

Manchas continuam – A poluição com manchas de óleos continua intensa nas praias de Sergipe. Percebe-se dificuldade no enfrentamento do problema.

Muito trabalho – É intenso o trabalho do secretário chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, André Moura. Ele tem mantido presença junto ao governador em Brasília.

Apoia reforma – Segundo dados colhidos pelo Ibope, Brasileiro apoia reforma tributária, mas acha que pagará mais impostos.

Sem conversas – Não há mais conversas com a delegada Daniele Garcia, convocada pelo Ministério da Justiça e Segurança, para que dispute a Prefeitura de Aracaju.

Correm soltas – No município de Propriá as conversas correm soltas para a disputa da Prefeitura. Há muitas conversas e poucas definições.

Melhor semana – Para quem vai sair de férias no final do ano, fica a dica: esta é a melhor semana para a compra de passagens aéreas.

Reeleição certa – vereadora Emília Corrêa (Patriotas) se mostra disposta a disputar a Prefeitura de Aracaju. É um bom nome e tem reeleição garantida para a Câmara.

Depende do bloco – A escolha de Emília Corrêa ainda depende de decisão do seu bloco, que tem mais dois nomes: Milton Andrade e Dr. Emerson.