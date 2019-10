PM PRENDE TRÊS SUSPEITOS E APREENDE ADOLESCENTE POR TENTATIVA DE ROUBO

11/10/19 - 14:19:08

O grupo criminoso tentava roubar o carro de uma professora, quando foi surpreendidos

No início da noite, desta quinta-feira, 10, policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam três suspeitos e a apreenderam um adolescente. O grupo criminoso tentava roubar o carro de uma professora na rua Campo do Brito, localizada no bairro São José. Quando foram surpreendidos por duas pessoas que tentaram frustrar a ação criminosa, os suspeitos disparam tiros.

De acordo com as informações, os militares do BPRp deslocavam-se pelas proximidades, quando duas pessoas informaram que, na rua Campo do Brito, quatro pessoas tentaram roubar o veículo de uma professora. Também foi informado que os suspeitos dispararam três vezes na direção de duas pessoas que tentaram agir para frustrar a ação delituosa.

Chegando ao local, com o apoio de mais viaturas do BPRp, a equipe policial alcançou os quatro suspeitos, já cercado por populares. Posteriormente, eles foram identificados como Lucas Bispo Santos, José Victor de Jesus Santana, Danthe Rezende Santos, além de um adolescente.

Ainda de acordo com as informações policiais, eles foram contidos e indagados pelos radiopatrulheiros sobre a arma de fogo usada no crime. Foram, então, informados que a arma havia sido jogada numa casa abandonada. Uma busca foi realizada e foi encontrado o revólver calibre .38, com seis munições, sendo três deflagradas. O armanento foi apreendido.

O material foi conduzido com os suspeitos a Central de Flagrantes onde todas as demais medidas legais foram adotadas.