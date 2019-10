Prefeitura apresenta relatório financeiro do quadrimestre na Câmara Municipal

Durante audiência pública realizada na tarde desta quinta-feira, 10, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), a Prefeitura de Aracaju apresentou aos vereadores o relatório financeiro do segundo quadrimestre de 2019. Na oportunidade, o secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, esclareceu todos os pontos do balanço e destacou o crescimento acentuado dos investimentos estabelecidos.

O destaque do relatório foi o comportamento das receitas e despesas da gestão no período, favorecido, sobretudo, pelo equilíbrio das contas da Prefeitura, trabalho que vem sendo construído paulatinamente desde o início da atual gestão.

“O resultado que obtivemos no relatório é um reflexo dos ajustes que fizemos assim que assumimos. No início da gestão, apertamos os cintos com o objetivo de regularizar as finanças municipais e, assim, temos feito. Desde 2017 para cá estamos evoluindo, melhorando e trabalhando com responsabilidade fiscal, o que possibilita o aumento dos investimentos”, ressaltou o secretário.

De acordo com o relatório apresentado, destaque-se os investimentos. “Entre as despesas, o maior crescimento foi em investimento. Para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses, registramos um aumento de 161%, com expectativa de dobrar os investimentos até o final deste ano. Essa é a grande notícia dessa audiência pública. Com esses números, apontamos que ganhamos ritmo de execução de obras que é o que a cidade necessita”, destacou Jeferson.

O secretário salientou, ainda, entre outros pontos, que a Prefeitura tem cumprido todos os aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “No geral, o limite prudencial é de 51,3% de endividamento, por exemplo, e estamos com 49,21%. Quando falamos sobre pessoal, todas as contas estão adequadas e os limites também estão sendo cumpridos”, reforçou.

Segundo Jeferson, o equilíbrio das finanças foi fator essencial para conquistar empréstimos para os investimentos, projetos que foram aprovados pelos vereadores. “Comprovamos nossa capacidade de investimento, de ajuste fiscal e, sobretudo, de execução. Com isso, conquistamos a confiança para obter a liberação de recursos e chegamos a resultados muito positivos. Saímos de um volume de investimento muito baixo, de R$12 milhões, em 2017, pulamos para R$57 milhões, em 2018, e, neste ano, devemos chegar próximo aos R$100 milhões em investimentos realizados, em pagamentos efetuados em serviços”, destacou.

Para o vereador e presidente da Comissão de Finanças da Câmara, Thiaguinho Batalha, a Prefeitura tem conseguido manter um bom ritmo. “Fazemos uma avaliação positiva diante dos números que o secretário Jeferson Passos apresentou. Vimos a projeção de obras e do montante de investimentos, o que nos fez ter boas perspectivas para os próximos passos da gestão. Vamos seguir acompanhando e, espero, mantendo a segurança de que tem sido feito o melhor dos recursos públicos”, pontuou.

O vereador Isac Silveira apresentou alguns questionamentos que foram esclarecidos durante a audiência. Segundo afirmou, a audiência foi muito importante para a verificação das contas do Município, que, destacou, seguem uma lógica positiva de crescimentos, sobretudo, nos investimentos.

“Entendemos, por exemplo, a dificuldade em garantir o reajuste dos servidores, até porque, vimos também que os pagamentos estão em dias, assim como os direitos vêm sendo respeitados pela gestão. Então, há que se ter compreensão nesse quesito. No sentido geral, sabemos que a economia está num ritmo lento, mas, a Prefeitura tem conseguido honrar com seus compromissos, o que tem garantido a chegada de recursos e, consequentemente, de investimentos em obras para a população, o que vemos com bons olhos”, completou.

