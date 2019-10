SETUR E SENAC DIALOGAM SOBRE PARCERIAS PARA QUALIFICAR MÃO DE OBRA

11/10/19 - 14:05:24

Visando a capacitação de mão de obra para profissionais que atuam na área do turismo, sejam eles da rede hoteleira, de bares e restaurantes, foi realizada uma reunião nesta sexta-feira (11), entre a gestora estadual do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Priscila Felizola, o secretário estadual de Turismo e Comunicação, Sales Neto, e as turismólogas da Setur, Waleska Carvalho e Andreza Mota. O objetivo é tornar esses profissionais futuros microempreendedores.

Durante a reunião, foi discutida a possibilidade de convênios que leve melhorias para os profissionais do setor turístico. “O Senac possui uma expertise muito grande na capacitação de mão de obra e isso é fundamental para a atividade turística, afinal, tratar bem nossos turistas é quase uma garantia de satisfação dos nossos visitantes para que eles possam viver a melhor experiência possível quando em visita em nosso estado”, afirmou Sales Neto.

Nesse primeiro encontro ficou acertado que será feito um levantamento das prováveis demandas a serem analisadas de forma conjunta, na perspectiva de consolidar parcerias para qualificar mão de obra.

Fonte e foto assessoria