Sistema de proteção contra incêndio na construção civil é tema de palestra

11/10/19 - 15:24:37

Engenheiros Civis, arquitetos, projetistas e técnicos em edificações conheceram novas técnicas de segurança na área

Visando capacitar e manter os profissionais atentos às novas tecnologias utilizadas no ramo da construção civil, o Governo de Sergipe por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop) dá continuidade ao ciclo de palestras voltada aos seus colaboradores a fim de que eles possam adequar novos conhecimentos à realidade cotidiana.

Engenheiros, arquitetos, projetistas e técnicos em edificações da Sedurbs, Cehop, DER e outras instituições convidadas, participaram de uma palestra sobre Compartimento e Selagem Corta-Fogo, em aberturas, sejam elas em piso ou parede, por onde passam instalações elétricas, hidráulicas ou de sistemas de telecomunicações, utilizados na construção dos mais diversos tipos de edificações.

Proferida pelo executivo de Contas da empresa HILTI CONECT, Vinícius Macedo, a palestra sobre a nova técnica desenvolvida para a prevenção contra incêndios foi permeada por informações detalhadas do método utilizado e que tem proporcionado resultados satisfatórios. “Estamos desenvolvendo essa palestra em diversos estados e a aceitação por parte das instituições públicas e privadas tem sido muito grande. Nosso objetivo é demonstrar essas instruções técnicas a fim de facilitar a interação entre os profissionais e assim todos saírem beneficiados”, explicou.

Disseminação de conhecimentos

Vinícius Macedo disse ainda que a adesão à proposta que vem sendo apresentada em diversas cidades reforça o compromisso com a segurança da população. “A Associação Brasileira de Proteção Passiva Contra Incêndio tem sido nossa parceira, bem como o Comando do Corpo de Bombeiros, que sempre envia seus representantes. Juntos trocamos informações e as disseminamos entre os participantes, pois nossa maior meta é construir um futuro melhor e, para isso, é necessário que haja mais segurança nas edificações, pois assim, todos se sentirão mais protegidos”, ressaltou.

Para o engenheiro civil da Cehop, Ricardo Oliveira Santana, eventos dessa natureza são cruciais não apenas para o aprimoramento dos profissionais, mas sobretudo para garantir a segurança das obras. “É importante que o Governo do Estado possibilite encontros desse tipo, pois assim, os novos projetos desenvolvidos serão mais detalhados e, por conseguinte, mais seguros. Com isso, facilita-se não apenas a construção de unidades residenciais, públicas e comerciais, como também a fiscalização das mesmas”, frisou.

De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Bruno Queiroz, a corporação está sempre atenta e disponível a contribuir com esses debates. “É de suma importância essa interação entre os diversos setores envolvidos, pois, com mais interação e mais conversas, o poder público e as empresas chegam a um denominador comum e quem ganha são os profissionais que incluem novos conhecimentos no trabalho desenvolvido e, sobretudo a sociedade. O Corpo de Bombeiros sempre que é convidado a participar desses eventos se faz presente e estará sempre a postos para colaborar tantas vezes essas situações se repitam”, afirmou.

Além do método ter sido bastante detalhado e os participantes tirarem dúvidas a respeito do tema, a palestra foi permeada por explanações vivenciadas pelos integrantes do Corpo de Bombeiros, exposição de equipamentos de segurança de uso cotidiano, bem como de novos produtos do ramo, exibição de vídeos sobre incêndios, a exemplo do ocorrido recentemente em um hospital na cidade do Rio de Janeiro e ainda uma demonstração de incêndio em uma edificação através de óculos de realidade virtual.

Fonte e foto assessoria