COMEÇA NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA, DIA 14, AS INSCRIÇÕES PARA O PSS DE LIBRAS

12/10/19 - 08:06:22

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (SEAD), inicia nesta segunda-feira (14) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) visando à contratação de profissionais das atividades de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais e Instrutor de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Estão sendo ofertadas 129 vagas para Tradutor e Intérprete e 26 vagas para Instrutor. As vagas serão distribuídas entre a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC) e suas Diretorias Regionais de Educação (DEA/DRE’s); e o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS).

Conforme Lei nº 5626/2005, o cargo de Instrutor de Libras será preferencialmente preenchido por pessoas surdas. Na ausência destes, poderão ser contratados candidatos ouvintes. As áreas e os pré-requisitos de escolaridade estão especificados no edital.

A carga horária mensal será de 30 horas semanais, observada a necessidade da unidade de ensino onde o candidato selecionado for lotado.

A remuneração mensal para o cargo de Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Libras (com formação de nível médio) será de R$ 1.700,00; para o cargo de Tradutor e Intérprete (com formação de nível superior) o valor é de R$ 2.500,00. Para o cargo de Instrutor (com formação de nível médio): R$ 1.700,00 e para o cargo de Instrutor (com formação de nível superior): R$ 3.000,00.

O candidato para se inscrever deverá acessar o portal https://www.sead.se.gov.br/pss-no-04-2019-libras/ onde constam o edital, a ficha de inscrição on line e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição e upload da documentação.

A inscrição pela Internet estará disponível, ininterruptamente, até às 17 horas do dia 18 de outubro, considerando-se o horário local. Dia 21 de outubro ocorrerá a divulgação das inscrições confirmadas.