CPAC irá implementar sistema de coleta seletiva nas escolas de Moita Bonita

12/10/19 - 07:26:54

Em reunião nesta sexta-feira, 11, o Consórcio Público do Agreste Central Sergipano (CPAC), firmou com a Prefeitura de Moita Bonita, a distribuição de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) – doados pelo Consórcio – nas escolas municipais da região, com o propósito de incentivar o correto descarte de recicláveis e rejeitos.

O Consórcio também irá promover a consciência ambiental nas escolas municipais de Moita Bonita, a partir de palestras educativas baseadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, da qual procura organizar a forma com que o país lida com os resíduos sólidos.

Fonte e foto Innuve Comunicação