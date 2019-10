Dois irmãos são executados a tiros dentro de casa em povoado do município de Laranjeiras

Dois irmãos foram surpreendidos na madrugada deste sábado (12) e foram mortos com vários tiros disparados por três homens.

As informações são de que os irmãos identificado como José Henrique Santos,19 anos e Vanderson santos, 24 anos estavam dormindo, quando três homens encapuzados invadiram a residência localizada no Povoado Bom Jesus no município de Laranjeiras e efetuaram os disparos. Eles morrem no local.

Segundo populares, um dos jovens tentou evitar que o irmão fosse morto, mas não conseguiu e morreu junto.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e a polícia civil irá investigar o crime.

Munir Darrage