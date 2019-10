EDVALDO E ALESSANDRO DISCUTEM DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARA ARACAJU

12/10/19 - 06:49:51

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu em seu gabinete, nesta sexta-feira, 11, o senador Alessandro Vieira. Na pauta do encontro a destinação de recursos para Aracaju. Na próxima semana, a bancada federal de Sergipe se reunirá para definir as emendas coletivas que serão apresentadas ao Orçamento Geral da União. Historicamente, a capital sergipana é beneficiada com uma emenda de bancada.

“Tivemos uma conversa proveitosa e fico muito feliz em poder contar com o apoio do senador Alessandro Vieira que colocou o seu mandato à disposição da cidade e disse que irá nos apoiar para que mais uma emenda de bancada seja destinada para Aracaju”, afirmou o prefeito.

O senador Alessandro Vieira ressaltou que apresentará emendas para a capital sergipana e frisou que as ações em favor de Aracaju são uma “construção conjunta”. O parlamentar disse que informará o prefeito, no início da próxima semana, sobre que áreas serão beneficiadas por suas emendas individuais.

Edvaldo tem dialogado com todos os parlamentares da bancada sergipana sobre a emenda coletiva e as emendas individuais. O objetivo é trazer mais recursos para obras e serviços em Aracaju. O prefeito mantém constantemente encontros com deputados e senadores de Sergipe para discutir ações em benefício dos aracajuanos.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima