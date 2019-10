Escolas públicas de Sergipe continuam mobilizadas na preparação para o Saeb 2019

12/10/19 - 07:37:41

As ações acontecem de forma itinerante e permanente nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino

A dez dias da aplicação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), as escolas públicas de Sergipe, das redes municipais e estadual, continuam mobilizadas em prol da sensibilização da comunidade sobre a importância da avaliação, além do objetivo principal, que é alcançar um bom desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por intermédio das Diretorias Regionais de Educação (DEA/DREs), e Coordenação de Gestão Democrática, Articulação e Assistência aos Municípios (Cogedam), além do Departamento de Educação, tem somado esforços com as Secretarias Municipais de Educação para atingir as metas desejadas.

No sul sergipano, o Mobiliza Saeb aconteceu na quinta-feira, 10, no Centro de Excelência Senador Walter Franco, em Estância, e foi coordenado pela DRE 1, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), seccional Sergipe, e Secretaria Municipal de Educação de Estância.

O gestor da Regional, professor Franz Russemberg, enfatizou a importância da preparação de todas as unidades escolares. “Será a maior avaliação da história. Chegou a hora de defendermos a nossa escola pública. O Saeb traz visibilidade para a escola e consequentemente para a gestão”, frisou.

Em seguida, a secretária de Educação de Estância, professora Adriana Rocha, destacou que a rede municipal se prepara há dois anos para a avaliação e conta que, desde então, são desenvolvidas diversas ações. “Desde a formação dos professores à conscientização dos nossos alunos e familiares. A parceria com a DRE 1 e Seduc tem gerado resultados impressionantes. Formações, aulões, simulados, tudo sendo compartilhado como uma só rede. Acreditamos no resultado positivo”, disse.

Nesta quarta-feira, 9, secretários municipais de Educação da Diretoria Regional 8, que corresponde aos municipios da Grande Aracaju socializaram as experiências das ações de mobilização pelo Saeb que já vêm acontecendo nas escolas. Houve depoimentos de gestores, apresentações de alunos, exibição de vídeos, entre outras atividades. Foi exibido, também, um vídeo institucional com o depoimento do secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, convidando todas as escolas públicas de Sergipe à participação no Saeb.

Articulação com os municípios

Conduzidas pela Cogedam, as visitas aos municípios têm sido pautadas em atividades como entrevista nas rádios locais, com o objetivo de esclarecer sobre a importância do Saeb para a comunidade. Em seguida, acontecem visitas às escolas das redes municipal e estadual, levando peça teatral abordando a temática: “O Saeb no reino das fadas”. Paralelamente a isso, outra parte da equipe da coordenadoria executa panfletagem nas praças, comércio e feiras, explicando à comunidade o sistema de avaliação. Essa agenda seguirá até a data do Saeb em vários outros municípios.

A técnica da Cogedam, professora Christiane Silva Santos Almeida, ressalta que “parcerias como essas que estão sendo seladas nos levam a caminhos de sucesso, criando condições para que possamos avançar cada vez mais no desenvolvimento da nossa educação”.

Thiago Carvalho, presidente da Undime Sergipe, apresentou em sua fala como a Rede Municipal de Educação de Itabaianinha tem se organizado para garantir a presença necessária dos alunos para divulgação da nota Ideb 2019. “É um momento em que precisamos de todos. Caminhar sozinho pode ser mais rápido, porém, caminhando juntos chegaremos mais longe”, pontuou.

Finalizando as atividades, o coordenador de Divisão Pedagógica da DRE 1, professor Antônio Neto, apresentou as estratégias para mobilização das escolas até o dia da aplicação da prova. Dicas de acolhimento, arrumação das salas, aulões, simulados, preenchimento de gabaritos, preenchimento dos formulários para gestores escolares, carta aos pais e a importância da nota para a visibilidade da escola. “Nesta mobilização, contamos com a presença de gestores das escolas estaduais, gestores de escolas municipais de Estância, técnicos pedagógicos e coordenadores de ensino”, concluiu.

Mobilização continua

Já no centro-sul do Estado, a Escola Estadual Nossa Senhora da Piedade, em Lagarto, destaque no Ideb 2017, alcançando a nota 6.8, também se prepara para o Saeb. Com auditório lotado, a equipe diretiva reuniu comunidade escolar para dialogar sobre a proposta da avaliação e como os resultados refletirão na melhoria da educação.

As escolas da região metropolitana de Aracaju, administradas pela DRE 8, também estão empenhadas em melhorar os índices da Educação Básica. O Colégio Estadual Felisbello Freire, em Itaporanga d´Ajuda, realizou ações internas de mobilização e sensibilização de aluno para aluno.

O professor Adson de Lima, coordenador pedagógico da DRE 8, explica que a Regional realiza um cronograma de atividades direcionado aos alunos e aos novos gestores aprovados no Processo Seletivo de Diretor Escolar, com o objetivo de integrar a comunidade em busca dos melhores resultados.