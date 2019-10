GOVERNO DISPONIBILIZA APLICATIVO COM MENORES PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS

12/10/19 - 07:01:34

A ferramenta de consulta de preços foi apresentada durante solenidade de entrega de prêmios dos ganhadores do 28º sorteio do Programa Nota da Gente

O governador Belivaldo Chagas lançou, na tarde desta sexta-feira, (11), uma ferramenta de pesquisa de preço de combustíveis e gás de cozinha, por meio do aplicativo Nota da Gente, e fez a entrega das premiações aos consumidores sorteados do Programa Nota da Gente e às instituições filantrópicas beneficiadas. O ato ocorreu no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A vice-governadora, Eliane Aquino, também participou do evento.

Com esta ação, o Governo de Sergipe disponibiliza uma ferramenta de pesquisa automática de preço de combustível e gás de cozinha, por meio de aplicativo de celular, para os consumidores. A ferramenta permite saber onde é mais barato abastecer o veículo no Estado ou comprar gás de cozinha. “Em breve também estaremos lançando um programa em que vamos oferecer os preços de centena de produtos da cadeia produtiva para o consumidor escolher onde vai comprar pelo menor preço. Vamos estimular a concorrência em favor dos consumidores”, destacou Belivaldo.

Existem 600 estabelecimentos cadastrados no banco de dados do aplicativo Nota da Gente. O sistema já está disponível para Android, aguardando autorização para IOS. A Sefaz, responsável pelo aplicativo, esclarece que não garante o preço informado, como também não realiza coleta de preço em estabelecimentos de revenda de gás ou postos de combustíveis. Os valores são informados pelos estabelecimentos, através da emissão da nota fiscal.

Na ocasião, o governador também entregou os prêmios aos três ganhadores do 28º sorteio do Programa Nota da Gente, realizado no dia 31 de julho de 2019. O sorteio possibilitou que mais de 136 mil consumidores participassem e ainda contribuíssem para que instituições filantrópicas pudessem concorrer a prêmios em dinheiro. As instituições premiadas foram: Avosos, GACC/SE, AMO e Lar Infantil Cristo Redentor.

O governador Belivaldo Chagas afirmou que o Nota da Gente é uma ação que favorece ao Estado, por estimular o crescimento da arrecadação, mas, acima de tudo, se torna também uma ação de cunho social. “Ao adquirir seu produto e pedir a sua nota fiscal, você estará contribuindo com uma instituição de caridade como as que se fizeram presentes aqui para receber essa premiação, mas também demonstra confiança no governo”, destacou.

Ele ressaltou que o consumidor também sai vitorioso, ao ser premiado pelo Nota da Gente. “Nós tivemos pessoas aqui que receberam prêmio de R$ 50 mil. Foram prêmios de 10 mil, 20 mil reais, é só acreditar. Sendo assim, as pessoas estarão se presenteando, contribuindo com uma instituição social e colaborando para que o estado possa arrecadar mais e investir. Afinal de contas, Sergipe está precisando de investimento”, enfatizou.

O governador disse, ainda, que o sucesso de programas como o Nota da Gente, é um exemplo da retomada da esperança no serviço público entre o povo brasileiro e sergipano. “Muitos brasileiros perderam a confiança no serviço público, o que faz com que as pessoas não acreditem em campanhas dessa natureza. Entretanto, quando observamos os resultados e entregamos os prêmios, elevamos a credibilidade no serviço público e devolvemos a esperança à população”, acentuou.

Ele espera que os ganhadores dos prêmios se tornem multiplicadores dessa ação, “onde ganha o estado por arrecadar mais, as instituições que se dedicam a ajudar ao próximo e o próprio contribuinte que é sorteado”. “Se arrecadamos mais, temos mais para investir”, enfatizou. O governador agradeceu também aos técnicos da Sefaz, ao se empenharem para promoverem um programa de apelo social e de incentivo à arrecadação fiscal.

Incentivo

A presidente do Grupo de Apoio às Crianças com Câncer (GACC), Elenilda Novaes, agradeceu em nome de todas as instituições premiadas pela parceria e pela iniciativa do Governo do Estado em fazer o Nota da Gente. “Com essas iniciativas as pessoas estão aprendendo a cobrar o seu direito ao exigir a nota fiscal e ajudando as instituições. Comprou qualquer coisa, peça pra colocar seu CPF na nota”, ressaltou.

A filha da consumidora vencedora do prêmio de R$ 50 mil, Ana Terra Bourbon, que a representou no evento, afirmou que iniciativas como essa do governo incentivam as pessoas a exigirem a sua nota fiscal. “Desta forma estamos contribuindo com o aumento da arrecadação estadual, além de concorrer a prêmios. Participar do Nota da Gente vale a pena, pois uma hora a premiação chega. As premiações demonstram a credibilidade do governo”, disse.

O secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, destacou o compromisso do governador Belivaldo Chagas em aumentar a arrecadação para poder fazer investimentos necessários à população, aliado à responsabilidade social. “O governador vem administrando o estado com esperança e sensibilidade apurada”, frisou, ao ressaltar o compromisso da vice-governadora Eliane Aquino, com as mulheres e com a inclusão social.

Marcos Queiroz agradeceu aos técnicos da Sefaz por se empenharem em colocar programas dessa natureza em prática, destacando os esforços de todos para atender as demandas da sociedade.

Ao final do evento a Orquestra Lar Infantil Cristo Redentor fez uma apresentação. Eles são jovens da comunidade do 18 do Forte.

Consumidores Premiados

PRÊMIO: R$ 50 mil

NOME: Raquel Luíza de Campos Bourbon

CIDADE/UF: Aracaju/SE

PRÊMIO: R$ 20 mil

NOME: Daylzy Mattar Silva Araújo

CIDADE/UF: Neópolis/SE

PRÊMIO: R$ 10 mil

NOME: Adriana Cardoso Freitas

CIDADE/UF: Aracaju/SE

Instituições Premiadas

PRÊMIO: R$ 20 mil

NOME: Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos)

CIDADE/UF: Aracaju/SE

PRÊMIO: R$ 10 mil

NOME: Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE)

CIDADE/UF: Aracaju/SE

PRÊMIO: R$ 10 mil

NOME: Associação dos Amigos da Oncologia (AMO)

CIDADE/UF: Aracaju/SE

PRÊMIO: R$ 10 mil

NOME: Lar Infantil Cristo Redentor

CIDADE/UF: Aracaju/SE

Fonte e foto ASN