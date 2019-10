HOMEM É PRESO AO TENTAR MATAR DOIS POLICIAIS MILITARES DE FOLGA

12/10/19 - 08:30:46

Dois Policiais Militares do 7° Batalhão, em Lagarto, que estavam de folga e trafegando no carro particular, foram vitimas de uma tentativa de homicídio no final da noite desta sexta-feira (11).

As informações são de que os marginais estavam em dois veículos e, ao tentarem interceptar os militares, acabaram colidindo o carro em que os policiais estavam.

Neste momento, houve troca de tiros e em seguida, os militares entraram em contato com as guarnições de serviço que agiram rápido e conseguiram localizar um dos veículos utilizados pelos criminosos, no estacionamento do hospital de Lagarto.

Os Militares adentraram o hospital e localizaram o homem identificado como Alan David Dias de Souza Santos, 26 anos, que foi alvejado na perna, durante a troca de tiros.

Aalan é integrante da quadrilha do Leonardo, vulgo Léo, presidiário que cumpre pena por homicídio e é acusado por ameaçar membros do judiciário e MP, na cidade de Lagarto.

No carro de Alan, foram encontrados dezenas de pinos de cocaína e na casa dele, uma sacola contendo mais cocaína e um revólver calibre 38mm com munições deflagradas. Ele foi preso e responderá por dupla tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

Com informações do sub-tenente Heliomarto, do 7º BPM