Ministro do Meio Ambiente pede que Ibama intime a shell sobre manchas em Sergipe

12/10/19 - 22:02:03

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse à GloboNews neste sábado (12) que solicitou ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) que intime a Shell a prestar informações sobre barris com inscrição de um lubrificante fabricado pela empresa, que foram encontrados no litoral de Sergipe.

Análises feitas pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) verificaram que o material encontrado no interior dos barris é o mesmo das manchas de óleo que atingiram praias nordestinas nas últimas semanas. Pelo menos dois testes realizados pela UFS chegaram ao mesmo resultado.