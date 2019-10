Prefeitura garante parceria com a Energisa para Natal Iluminado na Sementeira

12/10/19 - 07:33:00

O Parque Governador Augusto Franco, popularmente conhecido como Parque da Sementeira, voltará a ser iluminado pelas luzes natalinas em 2019. A confirmação foi feita pelo prefeito Edvaldo Nogueira, na tarde desta sexta-feira, 11, após reunião com o presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Carlos Pereira. Na oportunidade, também foi apresentado ao gestor municipal o projeto decorativo que enfeitará o parque a partir da primeira semana de dezembro.

“Tivemos uma reunião para tratar do Natal Iluminado na Sementeira. O presidente da Energisa e dois membros da sua equipe vieram apresentar um projeto maravilhoso e que vamos lançar em breve. Este foi o primeiro encontro, ainda vamos sentar para alinhar os detalhes, mas quero dizer que já está garantido o Natal da Sementeira, através dessa parceria com a Energisa. Então já temos definido a iluminação do Centro da cidade, que lançaremos na segunda, e do Parque Augusto Franco, que apresentaremos o projeto em breve. Fico muito feliz de poder contar com essa parceria, mais uma vez, e tenho certeza de que será um sucesso”, destacou o prefeito Edvaldo.

Para o presidente da Energisa, Roberto Carlos Pereira, é motivo de grande satisfação poder contribuir para a decoração natalina de Aracaju. “É mais um brinde para a cidade em 2019, assim como foi em 2018. Uma satisfação imensa para o grupo Energisa fazer parte desse projeto. Nosso objetivo é inaugurar no início de dezembro, com mais atrativos, mais enfeites no parque. Vamos ampliar a ornamentação e temos certeza de que a população ficará encantada”, afirmou.

Também participaram da reunião o gerente de Marketing da Energisa, Bruno Galba, o advogado da empresa, Antenor Lago, e o chefe de Gabinete da Prefeitura, Nildomar Freire.

Foto Ana Licia Menezes

AAN