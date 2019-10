SINDICALISTAS DE SERGIPE COMPÕEM A NOVA DIREÇÃO NACIONAL DA CUT

12/10/19 - 07:48:33

Conquistas, aprendizado e muito debate marcaram o 13º CONCUT, de 7 a 10 de outubro, em Praia Grande/São Paulo

Com o tema “Lula Livre” – Sindicatos Fortes, Direitos, Soberania e Democracia, o 13º CONCUT (Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores) se encerrou na quinta-feira (10/10) após quatro dias de intensos debates realizados em Praia Grande/SP, no mesmo lugar em que a CUT foi criada em 1983.

Para o diretor de Formação da CUT/SE, Roberto Silva, um dos 28 dirigentes sindicais que representaram os trabalhadores de Sergipe no CONCUT, o resgate da história da CUT neste cenário de crescimento da direita e da ameaça ao conjunto da classe trabalhadora, gerou uma forte reflexão. “A CUT volta às suas raízes, este é um Congresso que tem objetivo de refundação. É preciso ir além do empregado formal e representar ambulantes, terceirizados, feirantes, uberizados… São muitos os trabalhadores em condições precárias de trabalho, é preciso encontrar alternativas e formas de defender seus direitos. Além disso, o Congresso discutiu uma frente de negociação internacional com as multinacionais para firmar acordos coletivos de trabalho tendo como referência a política de bem estar social”.

Sergipe na Direção Nacional da CUT

Duas lideranças sindicais de Sergipe passam a compor a nova Diretoria Nacional da CUT: Ivonete Alves e Ângela Maria de Melo. Por unanimidade, o metalúrgico do ABC paulista Sérgio Nobre foi eleito presidente nacional da CUT (Leia Mais: Sérgio Nobre é eleito presidente da CUT por unanimidade).

A professora Ivonete Alves fez um balanço desde o golpe de 2016 à democracia brasileira. “Sentimos um avanço muito feroz nos direitos da classe trabalhadora. A gente vive o desmonte do estado brasileiro. A gente vive um processo de avanço da ultra-direita reacionária para destruir tudo que foi conquistado e construído com muita luta e resistência. Precisamos de táctica e estratégia para enfrentar esse processo que está posto no Brasil. Nós não podemos, num processo de desmonte e reformas, acreditar que qualquer tipo de acordo ou conciliação vão destruir o golpe. Quem construiu o golpe tem posição. Esse desmonte é para massacrar a classe trabalhadora e esta central tem que construir a resistência pelas ruas, com greve geral. As ruas precisam ser ocupadas para defendermos Lula livre pela soberania, pelo povo brasileiro e pela classe trabalhadora”, discursou a dirigente sindical de Sergipe debatendo Plano de Luta da CUT.

Conquistas e Aprendizado

O Sindijus/SE também participou do 13º CONCUT e impulsionou um passo adiante na luta pela democratização do Judiciário. No bloco de emendas de consenso ao Plano de Lutas da CUT, foi aprovada a emenda de incluir a luta pela Democratização do Judiciário, proposta pelo Sindijus/SE. No congresso passado, o sindicato já tinha conseguido pautar o sistema judiciário na estratégia da CUT Nacional.

Dirigente do Sindimina/SE, Admilson Lima voltou empolgado por participar pela primeira vez do Congresso Nacional da CUT. “Foi muito aprendizado, exemplos de conquistas e lutas da CUT junto aos sindicatos e movimentos sociais. Vamos levar este conhecimento para a base. A classe trabalhadora não está morta, está ativa e precisa, junto aos demais trabalhadores e categorias, acreditar que apesar deste momento difícil que os sindicatos estão passando, nós podemos sim conquistar avanços na luta. Sabemos que para realizar o 13º CONCUT não foi fácil, os sindicatos estão enfrentando muitos problemas financeiros com as desfiliações, o desemprego, e nossa luta não pode parar. Este é o momento dos sindicatos se ajudarem, mesmo quando houver oposição entre as tendências políticas que compõem o movimento. É momento de unificarmos para fortalecer a luta”.

Admilson Lima destacou que o momento exige extrema responsabilidade na atuação sindical. “Nem sempre é fácil participar dos atos, mas precisamos impulsionar esta luta e mostrar a força da nossa união. No dia 30 de outubro, haverá uma caravana que vai pra Brasília para pressionar contra a reforma da previdência e na luta por Lula Livre! O Brasil precisa retomar o caminho certo, do desenvolvimento com democracia, soberania e direitos”.

Conheça a nova Direção Nacional da CUT (2019-2023)

Presidente:

Sergio Nobre

Vice-Presidente:

Vagner Freitas

Secretária-Geral:

Carmen Helena Ferreira Foro

Secretário-Geral Adjunto:

Aparecido Donizeti da Silva

Secretário de Administração e Finanças:

Ariovaldo de Camargo

Secretário-Adjunto de Administração e Finanças:

Aparecido Donizeti da Silva

Secretário de Relações Internacionais:

Antônio de Lisboa Amâncio Vale

Secretário-Adjunto de Relações Internacionais:

Quintino Marques Severo

Secretário de Assuntos Jurídicos:

Valeir Ertle

Secretário de Comunicação:

Roni Anderson Barbosa

Secretário-Adjunto de Comunicação:

Admirson Medeiros Ferro Junior (Greg)

Secretário de Cultura:

José Celestino (Tino)

Secretária de Formação:

Rosane Bertotti

Secretária-Adjunta de Formação:

Sueli Veiga de Melo

Secretária de Juventude:

Cristiana Paiva Gomes

Secretário de Relações de Trabalho:

Ari Aloraldo do Nascimento

Secretária-Adjunta de Relações de Trabalho:

Amanda Gomes Corsino

Secretária da Mulher Trabalhadora :

Junéia Batista

Secretária-Adjunta da Mulher Trabalhadora :

Mara Feltes

Secretária de Saúde do Trabalhador :

Madalena Margarida da Silva

Secretária-Adjunta de Saúde do Trabalhador :

Maria de Fátima Veloso

Secretário de Meio Ambiente :

Daniel Gaio

Secretária de Mobilização e Movimentos Sociais :

Janeslei Albuquerque

Secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos :

Jandyra Uehara

Secretário-Adjunto de Políticas Sociais e Direitos Humanos :

Ismael Cesar José

Secretária de Combate ao Racismo :

Anatalina Lourenço

Secretária-Adjunta de Combate ao Racismo :

Rosana Sousa Fernandes

Secretária de Organização e Política Sindical :

Maria das Graças Costa

Secretário-Adjunto de Organização e Política Sindical :

Jorge Farias

Diretores executivos :

Aline Marques

Ângela Maria de Melo

Claudio Augustin

Cláudio da Silva Gomes

Eduardo Guterra

Francisca Trajano dos Santos

Ivonete Alves

João Batista (Joãozinho)

José de Ribamar Barroso

Juvândia Moreira Leite

Marcelo Fiorio

Marcelo Rodrigues

Maria Josana de Lima

Maria Julia Nogueira

Marize Souza Carvalho

Milton dos Santos Rezende (Miltinho)

Pedro Armengol

Rogério Pantoja

Sandra Regina Santos Bitencourt

Virginia Berriel

Vitor Carvalho

Conselho Fiscal – Efetivos :

Adriana Maria Antunes

Dulce Rodrigues Mendonça

Francisco Chagas (Chicão)

José Mandu

Conselho Fiscal – Suplentes :

Hugo Gimenes

Juseleno Anacleto

Raimunda Audinete de Araújo

Sebastiana de Oliveira Santana

