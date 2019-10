AMÉRICA DE PEDRINHAS É O 1º FINALISTA DO CAMPEONATO SERGIPANO SÉRIE A2

13/10/19 - 08:21:40

Na tarde deste sábado (12) conhecemos o primeiro finalistas do Campeonato Sergipano da Série A2 de 2019. No município de Pedrinhas, na região sul do estado a equipe de América de Pedrinhas recebeu o Socorro, no estádio Roberto Silva.

Os donos da casa mantiveram a superioridade durante todo o campeonato e isso se fez valer na tarde de hoje. Jogando muita ofensividade e pressionando os visitantes o único gol jogo saiu aos 40 minutos da etapa inicial. O atleta Otávio acertou um belo chute e deu a classificação para os alvirrubros. Durante o segundo tempo, a equipe do Socorro até demostrou uma reação, mas não conseguiu balançar as redes. Final de jogo, América 1×0 Socorro.

O outro finalista da Série A2, só será conhecido amanhã na partida entre Maruinense x Atlético Gloriense, às 15 horas, no estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju. Essa partida será transmitida ao vivo no aplicativo Maycujoo em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF).

Fonte e foto FSF