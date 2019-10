ARENA BATISTÃO VAI RECEBER A FINAL DA COPA DO NORDESTE SUB-20

13/10/19 - 08:27:58

A Liga do Nordeste confirmou que as duas últimas fases da Copa do Nordeste SUB-20, deste ano irão acontecer em Sergipe. Os confortos das semifinais e final serão realizados em Aracaju, na arena Batistão. A previsão que as semifinais aconteçam no dia 28 de novembro e a grande final no dia 30 de novembro.

Não é a primeira vez que a fase final da Copa do Nordeste SUB-20, é realizado em Sergipe. É bom lembrar que em outra edição toda a competição aconteceu em Sergipe com o apoio da Federação Sergipana de Futebol (FSF).

Copa do Nordeste SUB-20

Com 18 clubes, o regional de base terá um novo modelo de disputa, com fase de grupos e jogos de ida e volta. Além disso, a competição terá um a fase preliminar, em jogo único, com quatro equipes (ASA, Fortaleza, Botafogo-PB e ABC) disputando duas vagas. O primeiro duelo será no dia 13 de outubro.

Fase preliminar da Copa do Nordeste SUB-20:

13/10: Botafogo-PB x ASA – às 15h, no Almeidão, em João Pessoa

13/10: Fortaleza x ABC – às 15h, no PV, em Fortaleza

Acompanhe também os grupos da competição:

GRUPO C

Confiança

Vitória

Bahia

CRB

GRUPO D

CSA

Porto-PE

Santa Cruz

CSP-PB

GRUPO E

Sport

América-RN

Horizonte-CE

Botafogo-PB ou ASA

GRUPO F

Marília-MA

Ceará

River-PI

Fortaleza ou ABC

Na fase de grupos, os times jogam dentro das chaves com jogos de ida e volta. Estarão classificados para a semifinal o primeiro colocado de cada grupo. A semifinal e final serão disputadas na mesma cidade, em jogo único.

Confira os confrontos da primeira rodada da Copa do Nordeste SUB-20:

19/10 – 1ª rodada

Confiança x Vitória

Bahia x CRB

CSA x Porto-PE

Santa Cruz x CSP

Sport x América-RN

Horizonte-CE x Botafogo-PA ou ASA

Marília x Ceará

Fortaleza ou ABC x River-PI

Fonte e foto FSF