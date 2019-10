CPAC promove coleta seletiva durante romaria em homenagem a Nossa Senhora Aparecida

13/10/19 - 07:46:01

O Consórcio Público do Agreste Central Sergipano (CPAC), em parceria com a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida, promoveram neste sábado, 12, a coleta seletiva durante a 16ª edição da tradicional Romaria de Nossa Senhora Aparecida, na região Agreste de Sergipe, com participação direta dos catadores de materiais recicláveis.

O evento produz considerável volume de resíduos sólidos, pensando nisso, o Consórcio investiu diversos tonéis, pontos de entrega voluntária (PEVS) e fardamento para os catadores, cumprindo a missão de realizar a destinação ambiental adequada dos materiais recolhidos, à luz das normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Peregrinação

A peregrinação é o maior evento religioso do estado de Sergipe, com participação de mais de 100 mil fiéis, no percurso de 8km, do Povoado Queimadas [Rota do Sertão], em Ribeirópoles, rumo ao município de Nossa Senhora Aparecida, para concentração dos romeiros, em louvor a santa Padroeira do Brasil.

“É uma grande felicidade poder trabalhar com os materiais apropriados e agradecer os milagres de Nossa Senhora Aparecida, estou muito grata”, disse Dona Maria, catadora do município de Ribeirópoles.

“Iremos garantir um evento limpo e harmonioso, durante e após a peregrinação, juntamente dos catadores e Prefeitura, para firmar mais uma vez, o compromisso do CPAC para com o meio ambiente “, afirmou o superintendente do Consórcio, Evanilson Santana Santos.

Innuve Comunicação

Foto assessoria