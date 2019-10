DEFENSORIA PÚBLICA PROMOVE AÇÃO COM CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER

13/10/19 - 08:16:00

Serão distribuídos lanches e brinquedos durante a manhã de lazer e diversão

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Núcleo da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Estado, através projeto Defensores da Alegria, estará realizando no dia 14, às 10h, no Parque Puppy Play, no Shopping Jardins, um dia de lazer e diversão para 30 crianças carentes em tratamento contra o câncer com idades entre 5 e 9 anos. Durante a manhã serão distribuídos brinquedos e lanches.

A ação conta com o apoio das empresas Puppy Play, Vitória Transportes, Brinquedos Estrela, Casa Alemã, Cacau Confeitaria e Nutrimia. “A parceria dessas empresas tem sido fundamental para a concretização de um dia diferente, que será regado de muita alegria e diversão. Essas crianças estão passando por momentos difíceis e somente a brincadeira pode fazê-las sorrir e esquecerem a dor física e psíquica que enfrentam”, disse a defensora pública e coordenadora do projeto, Andreza Tavares.

Fonte e foto assessoria