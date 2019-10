Escândalo em Rosário: primeira dama aumenta gratificação

13/10/19 - 22:28:31

Uma liderança política de Rosário do Catete enviou, na noite deste domingo, uma foto do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal do municípios, conferida pelo portal Faxaju Online, que revela um escândalo. A primeira dama, Maria das Graças Resende Rocha Barreto (Nena), promoveu um aumento em seu próprio salário, nesse mês, com gratificacao integral ‘generosa’ superior a R$ 6 mil.

O prefeito de Rosário é Vino Barreto (DEM) e, segundo o vereador, o município vem sendo investigado pela Polícia Federal através de uma operação que combate fraudes em várias cidades de Sergipe.

A primeira dama é lotada na Secretaria da Educação e designada para o gabinete do prefeito: “ninguém sabe o horário que ela trabalha, porque só aparece quando há festas de programas sociais, mas ninguém a vê trabalhando, disse a fonte.

Na atual administração, a primeira dama é “a única que tem gratificação altissima”, revelou a fonte, acrescentando que “na soma chega a aproximadamente R$ 14 mil, quase igual ao salário de vice-prefeito e maior que os de secretario municipal e vereador, os quais são de R$ 7,5 mil.