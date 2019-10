ITABAIANA: É PRECISO SABER QUE O LIMITE É O BOM SENSO E O BOM CARÁTER

13/10/19 - 15:15:49

O episódio da Operação Mosqueteiros em Itabaiana, na última quinta-feira, 10, é uma demonstração clara de que a imprensa precisa saber conduzir a apuração dos fatos, não se deixando contaminar pelas paixões ou ódios políticos de nenhuma espécie. É que uma emissora de rádio da cidade disse, através de um de seus funcionários, que a Polícia Federal estava na cidade por conta da administração de Valmir de Francisquinho. E que até uma ex-secretária da prefeitura, junto com uma outra que ocupa o cargo de secretária na atualidade, tinham sido conduzidas para depoimento pela Polícia Federal.

O funcionário da rádio seguiu com as informações e insinuou que a polícia também esteve na casa de um gestor, numa clara referência a Valmir de Francisquinho. O terrorismo prosseguiu na emissora durante todo o dia da quinta-feira. Mas, após coletiva sobre a operação, a Polícia Federal trouxe a tona o que de fato havia ocorrido na cidade. A Operação Mosqueteiros visou combater a prática de cartel por parte de algumas empresas que, assim, participavam de forma ilegal de licitações em diversas prefeituras. E um dos envolvidos no comando dessas empresas mora em Itabaiana.

Com o esclarecimento da Polícia Federal, caiu por terra toda a campanha difamatória contra Valmir na referida emissora. Acontece que, para piorar a situação em relação a tentativa de manipular os fatos para atacar Valmir, foi revelado que a empresa investigada era uma chamada MW. E, dentre outros contratos, a MW ganhou licitação também durante a gestão de Carminha Mendonça no último mês de fevereiro.

Dessa forma, ao tentar confundir a cabeça da população com informações inverídicas, uma vez que a prefeitura de Itabaiana, pela investigação em curso, pode ter sido vítima do cartel montado pelas empresas, a emissora de rádio e seu funcionário acabaram atacando também Carminha Mendonça. E essa rádio, diga-se de passagem, pertence a familiares de Carminha.

Essa narrativa serve para exemplificar como é importante checar os fatos e só divulgar o que é real, sob o risco de atirar no que vê e acertar no que não se vê. Ou melhor: de tentar atacar e denegrir Valmir e acabar atacando e denegrindo Carminha também.

Da assessoria