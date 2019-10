Museu da Gente Sergipana reúne grande público em festa no Dia das Crianças

O evento contou com brincadeiras populares, Feirinha da Gente, parquinho ecológico, baladinha com DJ, apresentação das Caceteiras Mirins do Mestre Rindú de São Cristóvão, teatro com a Então Cia. de Arte e show musical com a cantora e compositora Patrícia Polayne

Sabe aquele tempo divertido, cheio de fantasia, imaginação, sem pressa e desejo de que nunca acabe? É o Tempo de Criança! Que apesar de ter durado uma tarde e o comecinho do anoitecer, foi incrível. Uma realização do Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, Banco Banese e Governo do Estado, o Tempo de Criança tem o objetivo de criar um espaço repleto de ações lúdicas e criativas que aproximam as crianças da arte, da cultura e dos artistas sergipanos.

E foi bem isso que aconteceu quando a área externa do museu se encheu de crianças de todas as idades para brincar, dançar, cantar, soltar a imaginação e especialmente conhecer e se encantar com a cultura e a arte do nosso estado. Teve brincadeiras populares, Feirinha da Gente, parquinho ecológico, baladinha com DJ, apresentação das Caceteiras Mirins do Mestre Rindú de São Cristóvão, teatro com a Então Cia. de Arte e show musical com a cantora e compositora Patrícia Polayne.

O Tempo de Criança é também momento de proporcionar um encontro de gerações entre os pais e seus próprios filhos, afinal de contas, o que mais encantou a pequena Isis Viana, de 8 anos, foi a brincadeira de pular corda, a mesma brincadeira que despertou a memória afetiva de sua mãe. “Achei muito legal tudo, mas o que eu mais gostei foi de pular corda”, diz Isis. “E eu estou encantada com essa ideia de resgatar tantas brincadeiras do meu tempo de criança”, completou a mãe.

Para a vice-governadora do Estado, Eliane Aquino, a festa representa mesmo esse resgate da infância. “O Tempo de Criança está lindo. Ao trazer para nosso público as brincadeiras tradicionais, o teatro, a música, a cultura popular, a busca pela preservação do meio ambiente com um parquinho ecológico, o Instituto Banese juntamente com o Governo do Estado proporciona o resgate da infância num momento em que a tecnologia envolve tanto nossas meninas e meninos. Parabenizamos toda equipe do Museu da Gente Sergipana por essa programação especial para o público infantil”, destaca Eliane.

A dedicação com que o Instituto Banese prepara suas programações se reflete nos diversos sorrisos e no corre corre da criançada que no Tempo de Criança escolhe com o que quer brincar. Segundo o diretor superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, a programação foi tão especial quanto o público de hoje. “O Museu da Gente Sergipana recebe diariamente uma variedade de públicos, mas as crianças representam uma parcela muito especial, elas chegam na companhia de suas famílias e também nos grupos escolares e se encantam o que encontram aqui. Então nada mais justo do que agradecer e afirmar o quanto elas são importantes para esse museu, que é tecnológico, mas também reconhece o valor do que é tradicional e que em momentos como esse possibilita o encontro das crianças com o que é nosso”, destaca Ézio.

A Então Cia. de Arte, que apresentou o espetáculo ‘Meu Pé de Laranja’, é um exemplo do que é nosso. O ator Leonardo Andrade, revela gratidão e felicidade pela presença da Cia. na programação do Tempo de Criança. “É uma felicidade enorme pra gente participar dessa programação e ter a chance de apresentar o nosso trabalho a um público tão grande e contagiante. Vibramos com essa oportunidade de dividir nossa arte com os pequeninos aqui no Museu da Gente Sergipana”, afirma.

Fonte e foto assessoria