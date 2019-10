Prefeito Edvaldo acompanha homenagens à Nossa Senhora Aparecida

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na tarde deste sábado, 12, das homenagens à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, em Aracaju. Assim como faz todos os anos, o gestor municipal acompanhou a tradicional procissão pelas ruas do bairro Bugio, zona Norte, em meio a uma multidão de religiosos, ao lado da imagem da santa, como sinal de devoção e fé. Ao final, Edvaldo também esteve presente na missa solene, presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom João José Costa, assim como demais autoridades, a exemplo do governador Belivaldo Chagas e do empresário Albano Franco.

“É com muita alegria que participo, mais uma vez, desta linda festa para Nossa Senhora Aparecida. Desde o primeiro ano desta procissão que participo porque meu pais moravam aqui no Bugio e tenho um carinho muito grande por este bairro. Todos os anos, sem exceção, venho para essa festa que encerra o Dozenário, e que considero a maior festa religiosa da nossa cidade”, afirmou Edvaldo.

O prefeito lembrou também a homenagem recebida por ele na última quinta-feira, 10, durante a penúltima noite do Dozenário, em agradecimento pela sanção da lei que incluiu o evento religioso no calendário festivo de Aracaju. “Estive aqui, participei da novena, recebi uma imagem maravilhosa de Nossa Senhora Aparecida, das mãos do padre Jadilson, e vocês não imaginam o tamanho da minha emoção. Não só pelo carinho especial que tenho pelo bairro, mas por tudo o que Nossa Senhora tem feito por mim e por nossa capital. Se essa festa já tinha um significado especial na minha vida, agora tem muito mais”, expressou.

Devoto de Nossa Senhora Aparecida, o prefeito enfatizou ainda que homenagear a santa é uma maneira de renovar sua fé. “Estou aqui assim como em todos os anos, primeiro pedindo a Nossa Senhora que ilumine a todos nós, que me ajude a governar, ter paciência, fé e determinação. E segundo, renovo meu pedido, para que ela possa trazer paz e esperança para Aracaju, Sergipe e para o Brasil”, frisou.

Assim como Edvaldo, o governador Belivaldo Chagas, destacou que participar das homenagens à Padroeira do Brasil faz parte de uma tradição. “Já estive no município de Nossa Senhora Aparecida onde aconteceu a peregrinação e de lá vim para o Bugio. Todos os anos venho prestigiar este momento de religiosidade, de fé, em que milhares de pessoas se reúnem para agradecer pelas graças alcançadas e renovarem seus pedidos a Nossa Senhora. É uma festa linda e que faz parte da tradição da nossa cidade”, salientou.

Responsável pelo Santuário de Nossa Senhora Aparecida, o pároco Jadilson Andrade agradeceu aos fiéis pela participação maciça e a Prefeitura pelo apoio dado ao evento.”É com gratidão e com o coração cheio de felicidade que realizamos o Dozenário e com saudade que encerramos a festa da padroeira que reuniu milhares de fiéis. É algo extraordinário a confiança que cada um de vocês deposita nesta mãe dos pobres e excluídos. Os testemunhos de fé emocionam e encorajam outras pessoas a perseverarem. Foi neste espírito que vivenciamos essa festa. Agradeço a Prefeitura, na pessoa do nosso prefeito Edvaldo Nogueira, por toda ajuda dada para que chegássemos ao fim de mais uma edição com o coração repleto de alegria”, comemorou.

Ele também expressou sua felicidade por ter o Dozenário da Padroeira incluso no calendário festivo da capital sergipana. ” O prefeito, que sempre tem nos ajudado, esse ano foi além e tornou obrigatória a inclusão da festa no calendário oficial de eventos da cidade. Documento este que vai possibilitar, a partir de agora, que todos os prefeitos que passarem pela Prefeitura de Aracaju nos ajudem. Agradeço de coração ao prefeito e ao vereador seu Marcos, autor do projeto”, frisou.

Ato singelo

Ao final a celebração, o prefeito Edvaldo Nogueira entregou uma cópia do projeto de lei, que inclui o Dozenário de Nossa Senhora Aparecida no calendário oficial de eventos de Aracaju, ao arcebispo metropolitano, Dom João José Costa. Na oportunidade o gestor destacou a importância da lei não só para os religiosos, mas para cidade.

“Tenho um orgulho imenso da minha ligação com o Bugio e de poder ter sancionado a lei, de autoria do vereador seu Marcos, que faz com que a Prefeitura, independente de quem esteja no cargo de prefeito, contribua para essa festa maravilhosa. Aproveito para agradecer a Nossa Senhora, mais uma vez, e pedir que ilumine a todos nós. Entrego a cópia dessa lei como uma forma singela, mas com imensa felicidade”, declarou Edvaldo.

O arcebispo Dom João José Costa elogiou a iniciativa e ressaltou que “a lei é um presente para os aracajuanos”. “Que Deus lhe recompense e derrame muitas bençãos sobre você e sobre o município que é governado por ti, prefeito Edvaldo. Te parabenizo pela iniciativa de sancionar a lei e ao vereador Seu Marcos de criá-la”, disse.

Dozenário

A lei que institui a Semana do Dozenário de Nossa Senhora Aparecida foi sancionada pelo prefeito Edvaldo Nogueira em julho deste ano. A legislação, de nº 5.226/2019, atende um pleito da comunidade católica do bairro Bugio que realiza, há 35 anos, atividades religiosas alusivas ao 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil.

Pela lei, fica instituído o Dozenário de Nossa Senhora Aparecida a ser comemorado anualmente entre 30 de setembro e 12 de outubro. No período, conforme a legislação, serão realizadas reuniões, palestras, seminários e atividades alusivas ao evento. No bairro Bugio está instalado o Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida.

Foto Ana Licia Menezes