RIO VAZA BARRIS RECEBE 75 METROS DE BARREIRA PARA CONTER CHEGADA DE ÓLEO

13/10/19 - 06:00:02

O Governo do Estado, por meio do Gabinete de Crise, instalou, neste sábado (12), mais de 75 metros de barreira de contenção no afluente do rio Vaza Barris, o trabalho foi realizado sob a supervisão da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema).

“Estamos com uma força tarefa trabalhando diariamente, monitorando, limpando as praias e agora também buscado conter as manchas para que elas não cheguem aos rios. É importante falar que a barreira já colocada essa semana, no Rio Sergipe serviu para a contenção de óleo”, explica o presidente da Adema, Gilvan Dias.

As contenções que o presidente se refere, foram colocadas na última quinta-feira, pela empresa Celse, no Rio Sergipe.

Hoje o juiz federal Fábio Cordeiro de Lima, acatou um pedido feito pelo Ministério Público Federal (MPF) em Sergipe contra a União e determinou que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, Ibama, adote medidas emergenciais necessárias para conter o material poluente na costa marítima nacional, sobretudo nas áreas sensíveis de Sergipe.

Balneabilidade

A análise da água, feita periodicamente pela Administração Estadual de Meio Ambiente (Adema), atesta para balneabilidade, no entanto o Governo de Sergipe recomenda aos banhistas que evitem o contato com as manchas de óleo e façam a opção pelas praias que já estão limpas.

Monitoramento

O Governo de Sergipe, articulado com os municípios, continuará permanentemente vigilante quantos aos impactos da presença das manchas de óleo na foz dos rios que cortam o estado. Na próxima segunda-feira, 14 de outubro, uma equipe técnica do Gabinete de Crise, irá percorrer a foz do Rio Sergipe, saindo da Barra dos Coqueiros.

Fonte: ASN