SINPOL DE SERGIPE ABRE AS INSCRIÇÕES LIMITADAS PARA O WORKSHP DE POLÍCIA

13/10/19 - 07:32:05

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) realiza na manhã da próxima quarta-feira, 16, de 7h30 às 12h30, no Primme Aracaju Hotel, o Workshop Modelos de Polícia. As inscrições estão abertas e limitadas a 200 participantes, sendo 150 vagas direcionadas para policiais civis de Sergipe e 50 para profissionais de Segurança Pública de outras instituições, profissionais de imprensa, estudantes ou demais interessados na temática. Para fazer a inscrição, o interessado deve acessar o site www.sinpolsergipe.org.br e preencher a ficha disponibilizada na notícia sobre o assunto. Não serão permitidas inscrições por telefone ou WhatsApp. O sistema de inscrição é automático e o Sinpol/SE informará quando as inscrições estiverem encerradas.

O evento contará com quatro palestras. Adriano Bandeira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), abordará o tema “A Proposta Nacional de Modernização e Eficiência das Polícias Civis”. André Guitierrez, presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), levará ao público o assunto “A Unificação dos Cargos, sua Eficiência e o Ciclo Completo de Polícia”. O evento também contará com as participações de Itamir Lima, presidente da Federação dos Policiais Civis da Região Norte (Fepol Norte), com o temática “Empoderamento Político e Amplitude Social dos Policiais Civis”; e de Luís Boudens, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), com o tema “Carreira Policial e Integração das Polícias no Brasil”.

Somente terão acesso ao almoço no local (não incluso bebidas) aqueles que estiverem devidamente inscritos e identificados como participantes do Workshop Modelos de Polícia. Os participantes inscritos e que assinarem a lista de presença receberão certificado por e-mail. O Primme Hotel Aracaju fica na rua Vereador Joaquim Maurício de Cardoso Filho, nº 560, bairro Coroa do Meio, Aracaju.

Ato de Alerta Geral dia 15

Todos os palestrantes também estarão participando do grande Ato de Alerta Geral do Sinpol/SE que acontece na terça-feira, 15, a partir das 7h, na praça Fausto Cardoso, Centro, Aracaju, e que reunirá todos os cidadãos interessados em uma Polícia Civil mais atuante, moderna e eficiente em Sergipe. Para isso, basta o governador Belivaldo Chagas encaminhar o Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC) para aprovação na Assembleia Legislativa. Essa é a luta atual dos policiais civis que atuam nas delegacias dos 75 municípios sergipanos.

Da assessoria