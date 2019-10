Com a participação de 300 jipeiros, evento fecha agenda para 2020

Com a participação de cerca de 300 jipeiros de todo o Nordeste, a Federação Sergipana de Automobilismo, fechou com chave de ouro na tarde de hoje, 13, o 23° Jeep Show de Sergipe.

Durante os três dias de eventos, começando com grande estilo na abertura na Passarela do Caranguejo, onde contou com exposição de carros antigos, estandes, inscrição além de show musical.

O sábado, foi de aventuras com a grande trilha pela região Sul do Estados, envolvendo cerca de 200 jipeiros, encerrando com um jantar de confraternização.

O domingo foi de muitos obstáculos e habilidades para vencer as armadilhas do Indoor das Antigas, onde teve piscinão além de outras dificuldades que foram vencidas pelos participantes, e brilhantemente pelas mulheres que deram um show a parte.

“Só temos que agradecer a todos os participantes e patrocinadores que mais uma vez abrilhantaram o evento e contribuíram para ser o sucesso que foi”, disse Kennedy Fonseca, presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, que na oportunidades convidou a todos para o próximo evento, ressaltou a participação das mulheres no Indoor.

Secom/FSA