A Dona do Pedaço- Maria da Paz é desclassificada da primeira etapa do Best Cake. oncorrente age de má fé e joga sal na receita da boleira

Maria da Paz (Juliana Paes) colocou os pés nos Estúdios Globo para a primeira etapa do Best Cake. Em A Dona do Pedaço, a boleira entra em uma sala e dá de cara com Boninho, diretor do reality. Durante o bate-papo, ele explica que ela fará de um teste para ver se está apta para entrar no programa.

“Agora selecionaremos os participantes que vão ao ar. Os olheiros foram, visitaram várias cidades do país… escolheram vocês. Mas o teste final é agora. Só metade dos que estão aqui ficará. Cada um dos escolhidos fará um bolo…” “Diz que bolo vocês querem, que eu faço”, anima-se Maria. O diretor explica que, por uma questão de justiça, cada candidato irá sortear o sabor de bolo que irá fazer nessa primeira etapa. Maria da Paz pega um papel e descobre que terá que preparar um bolo com flor de sal: “Sal? Eu nunca fiz bolo com sal. É salgado?” Boninho pergunta se ela quer desistir, mas a boleira afirma que vai tentar fazer o quitute com o tal ingrediente. Na cozinha do reality, Maria da Paz pergunta a Abel (Pedro Carvalho) se ele sabe como usar a flor de sal no bolo. Mas o confeiteiro diz que não faz ideia. A conversa dos dois desagrada uma das candidatas, que reclama com Boninho: “Eles estão conversando. Um tá dando dicas pro outro”, reclama dona Céu para Boninho. “Nada de brigas. Quem brigar será desclassificado. Trate de fazer seu bolo sem conversa”, adverte o diretor a Maria. Maria da Paz volta para preparar o bolo, mas quando ela vira, dona Céu joga bastante flor de sal na receita da concorrente. Sem perceber que foi sabotada, a boleira coloca a mão na massa e termina de fazer o bolo. Chega a hora tão esperada e Boninho experimenta cada quitute. Após se deliciar com os bolos de Abel e dona Céu, ele experimenta o de Maria e diz que está horrível: “Muito salgado. Maria da Paz, está desclassificada.” “Desclassificada?”, repete Maria da Paz, completamente sem chão. Fonte/Foto: globo.com

