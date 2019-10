ATLETAS DE SERGIPE FAZEM BONITO NO CHILE E CONQUISTAM QUATRO OUROS

Um fim de semana de ouro para a Ginástica Rítmica de Sergipe. Assim pode ser definido o resultado alcançado pelas atletas do Club Sportivo Sergipe de GR – CTE Thalyta Almeida (CTETA), que conquistaram 4 medalhas de ouro durante a Copa Alemania da modalidade, que aconteceu desde a última quinta-feira, 10, e terminou neste domingo, no Club Manquehue, em Santiago do Chile.

Um dos destaques foi a atleta Emilli Vitória (17), que sozinha, conquistou 3 medalhas de ouro, uma no arco, outra na fita e a terceira por sagrar-se campeã geral da competição na categoria adulto. Para ela, a sensação é de dever cumprido. “Não foi fácil, o nível das outras participantes é muito elevado, mas, eu me mantive focada o tempo todo, coloquei muito do que tenho aprendido no CTETA e os resultados chegaram. Quero aproveitar para agradecer a tia Thalyta [técnica do CTETA], por todo ensinamento e ao meu Colégio Millennium pelo apoio de sempre e por ter patrocinado essa minha viagem”, conclui, emocionada.

O outro primeiro lugar no pódio veio através do Conjunto Infantil formado pelas atletas Lisandra, Lorena Manuela, Maria Clara e Maria Clara Mendes, em mãos livres. Ao todo, 9 atletas do Sergipe, nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto, participaram da competição e as que não conquistaram o ouro, alcançaram resultados do 4° ao 7° lugar, o que, para a técnica Thalyta Almeida, que acompanhou o grupo, comprova um crescimento significativo no nível da GR no estado. “Eu havia dito antes da viagem e agora os resultados comprovam que todas são meninas muito bem preparadas e, cada uma, na sua categoria, mostrou o seu talento e capacidade técnica. Só o fato delas participarem de um evento esportivo grandioso como esse, já significa muito para o crescimento profissional delas e ainda mais com resultados tão bons como esses. Agora é focar na viagem ao Peru, que já está próxima, quando outras 4 atletas nossas vão compor a delegação da Seleção Brasileira de GR, no Sul-americano, concluiu, entusiasmada, a treinadora.

PRÓXIMA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

O próximo compromisso fora do país para as ginastas do Clube acontece de 22 a 28 deste mês, quando 4 atletas vão integrar a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, no Campeonato Sul-americano da modalidade em Lima, no Peru.

Na categoria juvenil, Úrsula Lopes e Isabela Roberta, farão dupla na competição no aparelho bola, já as atletas Anna Luisa e Ana Julia, da categoria infantil, formarão dupla no aparelho arco. As atletas são as únicas do Nordeste, em suas categorias, a integrarem a delegação do Brasil durante o evento esportivo.

