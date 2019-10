BOMBEIRO AERÓDROMO SALVA COLEGA E MORRE AFOGADO NO SÃO FRANCISCO

14/10/19 - 10:32:54

Um bombeiro aeródromo identificado como Ernandes Domingos Alves Júnior, 24 anos, morreu afogado no Rio São Francisco, no município de Amparo do São Francisco, após salvar um amigo que estava se afogando neste domingo (13). Ernandes foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Propriá, mas não resistiu e morreu.

O bombeiro vitima de afogamento atuava no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju.