Briga entre cunhadas durante uma seresta termina na morte de uma delas no interior

14/10/19 - 09:16:03

Uma mulher morreu após ser golpeada com uma faca na noite do último sábado (12) durante uma seresta no município de Ilha das Flores.

O caso foi atendido por policiais da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e as informações são de que mulher aproveitou que a cunhada foi ao banheiro e atacou a vítima com uma faca de mesa.

A jovem que não teve seu nome revelado, foi socorrida e encaminhada para o hospital do município de Neópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Durante a confusão, uma outra mulher teve ferimentos leves, foi socorrida e liberada em seguida.

A Polícia Civil vai investigar o caso para saber o motivo do crime. Quem tiver alguma informação que ajude na localização da suspeita, pode ligar para a polícia através do 181. O sigilo é garantido.