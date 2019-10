CANDIDATOS COTISTAS DO CONCURSO DO CBSE SE SENTEM PRETERIDOS E PEDEM APOIO

14/10/19 - 13:00:36

Na manhã desta segunda-feira (14), o deputado estadual Capitão Samuel se reuniu com os aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros, que por questões administrativas não foram convocados entre os 70 homens e se sentiram preteridos.

O parlamentar acompanhou os candidatos até a Companhia do Corpo de Bombeiros, onde o comandante, Gilfran Mateus, recebeu os candidatos para esclarecer algumas dúvidas sobre esta situação. Estes homens são aqueles que concorrem às vagas de cotas para afrodescendentes.

Depois da reunião todos se dirigiram ao gabinete do Capitão Samuel para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis com o objetivo de reaver os direitos dos candidatos aprovados nas vagas de cotistas.

Por Ane Isabele

Foto assessoria