CINCO CONDUTORES SÃO FLAGRADOS PELA PRF SEM HABILITAÇÃO NA BR 235

14/10/19 - 12:23:25

Policiais rodoviários federais flagraram durante o domingo, 13, cinco condutores inabilitados trafegando na BR 235. As ações aconteceram no km 1, km 5, km 6, km 53 e no km 55, nos municípios de Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro.

Durante o domingo, os agentes federais realizaram fiscalização por diversos trechos da BR 235. Em cinco ocorrências distintas, foi constatado pelos policiais que os motoristas não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em todos os casos, os proprietários dos veículos estavam no local da abordagem e sabiam que os condutores não tinham permissão para dirigir, mas, mesmo assim, entregaram a direção a eles, colocando em risco as pessoas que trafegavam pela rodovia.

Eles assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelas infrações cometidas, onde se comprometeram a comparecerem em juízo quando intimados para responderem pelo ocorrido.

Fonte: PRF/SE