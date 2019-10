Concurso do “Selo Postal Natal 2019”, já tem um vencedor

14/10/19 - 13:20:31

Saiu o resultado do Concurso “Selo Postal Natal 2019”, promovido pelos Correios com o objetivo de selecionar a arte da emissão especial deste ano. A grande vencedora foi Giana Pundek Tenius, que receberá um prêmio no valor de R$ 3 mil e terá o selo eternizado no acervo filatélico brasileiro e internacional.

Natural de Itajaí/SC, Giana mora em Curitiba/PR e atua no mercado de design gráfico há 17 anos. Ela também é filatelista e sua paixão pela arte dos selos a motivou a participar do concurso. A imagem vencedora será divulgada durante a cerimônia de lançamento, prevista para acontecer em novembro deste ano.

Na oportunidade, os Correios também entregarão um certificação de Menção Honrosa aos participantes do concurso Antonio Batista de Souza Junior, José Carlos Braga Cabral de Menezes e Marcos Roberto Abdallah da Rocha Filho.

Da assessoria