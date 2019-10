Curva do Girassol recepciona a primavera no Parque da Sementeira, em Aracaju

A beleza do verde e amarelo que desabrocha com a Primavera encanta quem passa pelo Parque Augusto Franco (Sementeira) nesta época do ano. O miolo robusto e as pétalas ovais, pecioladas, trazem um toque especial para o que hoje é conhecida como “A curva do Girassol”. Especialmente pela sua beleza e encantamento causado nas pessoas, assim como sua perenidade, é que a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), criou uma área específica para a plantação de girassóis no Parque da Sementeira.

Suas flores são bonitas e grandiosas, e seu nome científico “Helianthus”, que significa “flor do sol”, traduz perfeitamente a imponência e porte majestoso desta planta. Podendo atingir alturas que variam de dois a três metros, o girassol tem também em sua família espécies anãs, que atingem apenas 40 centímetros de altura, o que não o torna menos encantador.

É justamente por esse encanto que a flor foi escolhida para receber a Primavera no Parque, saudando a estação junto com os que por ali passam, como explica o coordenador do Horto Municipal, Vitor Melo.

“A ideia de plantar girassóis surgiu pela beleza ímpar que ele possui, esse amarelo, essa flor grande que é vista de longe pelas pessoas. Junto com isso, vimos também a ideia de plantar o girassol para que ele floresça com a chegada da Primavera”, justifica o coordenador do Horto, local onde são cultivadas as mudas de espécies utilizadas pela Sema.

A preparação para o plantio começa bem cedo, três meses antes da estação das flores. O solo é limpo e preparado para receber a sementes, que são colocadas, em seguida, para germinar. Quando começam a brotar, a equipe da Sema entra em ação com todos os cuidados necessários, como o controle de ervas daninhas, por exemplo, para que a planta floresça saudável, sem danos e desabrochando no momento exato.

“A curva do girassol se tornou um cartão-postal do Parque. As pessoas vêm, param, tiram fotos. A plantação dessas flores foi tão bem-aceita que já ficou no calendário das pessoas. Assim que chega a Primavera, elas já vem aqui para tirar foto com os girassóis. É uma coisa bem simbólica”, relatou o coordenador Vitor Melo.

O cozinheiro Authiberto dos Santos é um dos que admiram os girassóis durante a corrida que realiza todas as tardes antes de ir para o trabalho. “É uma planta que nos chama atenção, faz do Parque da Sementeira um local ainda mais agradável para se exercitar e recepciona bem a Primavera. Acredito que a Prefeitura escolheu bem ao plantar os girassóis para recepcionar essa época do ano”, afirma.

“Quando chega a Primavera faço questão de trazer minha esposa para correr junto comigo e admirar esses girassóis aqui plantados. É um gesto diferenciado da Prefeitura e que nos atrai ainda mais para o Parque da Sementeira que já é um local ideal para se praticar uma atividade física e com os girassóis fica melhor ainda”, afirma o analista de sistema, Raul Lopes.

“Embeleza mais o local e nos deixa muito feliz em saber que o poder público, planta, mantém e cuida da natureza por meio desses girassóis maravilhosos”, elogia o aposentado Antônio Cardoso.

Famoso pelo posicionamento em direção ao sol (heliotropismo), os girassóis ao amanhecer estão com suas flores voltadas para o leste. Ao longo do dia, eles seguem o sol de leste a oeste, enquanto à noite estão voltados para o oriente. Isso faz destas plantas potentes acumuladores de energia solar, que, em conjunto com seus componentes, tornam vegetais valiosos como alimento/remédio. Essa característica também é considerada em algumas culturas como algo que remete a energias positivas e boas vibrações, fazendo do girassol um grande símbolo de positividade.

