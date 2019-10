Dia recreativo para as crianças marca bairro Santa Maria, em Aracaju

14/10/19 - 06:44:00

O evento, em alusão ao dia das crianças, apresentou as ações de policiamento com a participação de diversas corporações

Nesse sábado, 12, o 1º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro, Força Aérea, Guarda Municipal, Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal promoveram um dia recreativo em comemoração ao dia das crianças no bairro Santa Maria, com diversas atrações e distribuição de brinquedos.

O resultado da integração entre a polícia e a comunidade no Santa Maria ocasionou o último caso de homicídio, que ocorreu no dia 17 de junho de 2019. Desde então, o trabalho integrado promovido pelas polícias vem resultando em um bairro mais tranquilo e seguro para a população.

Para o tenente-coronel Hilário Santana, que é o responsável pelo projeto, o evento é estratégico para a relação com a comunidade. “A iniciativa é um trabalho que a gente já vem fazendo de intensificação do policiamento comunitário nas áreas onde a Secretaria da Segurança Pública tem interagido. Desde o primeiro dia que assumi o 1º batalhão e comecei a entrar em alguns locais percebi que as crianças não têm aquela possibilidade de ver uma viatura, de ter um brinquedo. Então, a ideia foi acontecendo e estamos aqui, todas forças juntas.”

Para o delegado Gilberto Guimarães, da 9a Delegacia Metropolitana, é fundamental fazer a integração entre a polícia e a comunidade. “Nós estamos trabalhando hoje com a política de aproximação com a comunidade e, aproveitando o dia das crianças, nós resolvemos convocar a população para visitar nossa casa. A ideia é conhecer nossa estrutura, nossos equipamentos e viaturas para que o cidadão se sinta à vontade de vir para delegacia, para que nos traga informações, suas demandas e necessidades para facilitar a execução do nosso trabalho.”

O objetivo do evento em comemoração ao dia das crianças é mostrar para a comunidade que as forças de segurança, trabalhando em conjunto, oferecem bons servicos e garantem bem-estar da população.

Um dos moradores e voluntário do projeto, Adrian Feitosa, contou como é participar da ação. “Estou vendo uma ação importante da polícia, por ter feito isso para a comunidade que tava precisando. Como o tenente-coronel falou, já faz mais de 100 dias que não tem nenhuma ocorrência de homicídio nem nada desse tipo. Faz toda a diferença pra nossa comunidade”, frisou.

Alice Gabriele, uma das crianças presentes na ação, falou como foi participar da festa. “É muito bom ser criança e poder brincar à vontade. Vi o pula-pula aqui e gostei. Estou gostando da polícia, porque desde pequena que acho eles bons e não deixam criminosos nos atingir” contou.

