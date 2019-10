DUPLA É PRESA COM R$ 1.370 EM NOTAS FALSAS NESTE FINAL DE SEMANA EM ARACAJU

14/10/19 - 10:58:58

No domingo (13), Thiago Nogueira dos Santos e Reginaldo da Silva foram presos no Bairro Porto Dantas, por militares do Batalhão de Radiopatrulha, por estarem portando R$ 1.370,00 (um mil trezentos e setenta reais) em cédulas falsificadas.

Ações de segurança e prevenção eram realizadas por policiais do BPRp no Bairro Porto Dantas, quando dois indivíduos foram visualizados num Ford Ka de placa QKT-4269 escondendo algo no veículo.

Diante da suspeição que foi levantada, os militares procederam com uma abordagem policial e encontraram com os suspeitos a quantia de R$ 1.370,00 (um mil trezentos e setenta reais) em nestas falsas.

Aos policiais os indivíduos alegaram terem comprado as cédulas falsas na feira das trocas por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

O caso foi conduzido à Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

Informações e foto SD Oliveira Filho