GILVAN SOBRE ALESSANDRO: O SENADOR DEVERIA CONHECER MAIS A SITUAÇÃO

14/10/19 - 10:38:19

O presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (Adema), Gilvan Dias, rebateu na manhã desta segunda-feira (14) as afirmações feitas pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) de que o Estado tem demorado na execução de ações de contingência das manchas de óleo no litoral e cobrou uma posição mais efetiva.

Para o presidente da Adema, o senador deveria conhecer mais toda a situação, disse Gilvan Dias, afirmando que “é inadmissível tornar palanque político nessa situação. Principalmente falar do que não tem conhecimento técnico. As equipes estão se desdobrando todos os dias. Fazendo o que é possível”, disse Gilvan em entrevista ao Jornal da Fan.